Κόσμος

Eurovision – Ζελένσκι: Να φιλοξενηθεί ο διαγωνισμός στην απελευθερωμένη Μαριούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του Προέδρου της Ουκρανίας για τη νίκη της χώρας του στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη νίκη της χώρας του στον 66ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision συνδέοντάς την με τη ρωσική εισβολή στην πατρίδα του, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook: «Το θάρρος μας εντυπωσιάζει τον κόσμο, η μουσική μας κατακτά την Ευρώπη».

«Την επόμενη χρονιά η Ουκρανία θα φιλοξενήσει την Eurovision» ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος και εξέφρασε την ελπίδα κάποια ημέρα ο διαγωνισμός τραγουδιού να φιλοξενηθεί στην απελευθερωμένη Μαριούπολη.

Το ουκρανικό συγκρότημα Kalush Orchestra με το τραγούδι «Stefania», έναν συνδυασμό χιπ-χοπ και παραδοσιακής μουσικής, κατέκτησε την πρώτη θέση στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision με 631 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βρετανό Σαμ Ράιντερ (466 β.)

Την όγδοη θέση στον διαγωνισμό, που διεξήχθη στο Τορίνο της Ιταλίας, κατέλαβε η ελληνική συμμετοχή με την Αμάντα Γεωργιάδη και το «Die Together».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Η ατζέντα της συνάντησης με τον Μπάιντεν

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε φορτηγό με ψάρια (εικόνες)

Νέα Υόρκη: Μακελειό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ