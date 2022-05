Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τα ελαφρυντικά που θα ζητήσει

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την αυριανή δικάσιμο και τη γραμμή του καθ’ομολογία δολοφόνου.

Για την υπερασπιστική γραμμή του καθ’ομολογία δολοφόνου της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, του συζύγου της Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, μίλησε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως εξήγησε ο νομικός, δεν θα ζητηθούν από μέρος του ελαφρυντικά ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος.

«Ο εντολέας μου το έχει αποκλείσει, αλλά κι εγώ δεν θα το ζητούσα», είπε σχετικά.

Για τα ελαφρυντικά που θα ζητήσει ο πιλότος είπε ότι, δεδομένου της καταδικαστικής απόφασης, θα ζητηθεί ελαφρυντικό για «ψυχική οδύνη» και αφετέρου «τα ελαφρυντικά που θα ζητήσουμε είναι ο σύννομος βίος πριν την πράξη και μόνο σε αυτό το επίπεδο, και τίποτε άλλο».

Να σημειωθεί ότι, αν αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά, «σπάνε» τα ισόβια.

Τέλος, σε σχετικό ερώτημα, απάντησε πως, «οι μεταγενέστερες πράξεις δεν συμπεριλαμβάνονται» στην εξέταση της ποινής. Δηλαδή, ο σκύλος, η τοποθέτηση του μωρού στη νεκρή μητέρα του και η σκηνοθεσία που ακολούθησε δεν αφορούν στην ποινή για το έγκλημα.

