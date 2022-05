Κοινωνία

Σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για εξετάσεις και “ελληνική PISA”

Κλείνουν τα σχολεία την ερχόμενη εβδομάδα. Πότε ξεκινούν οι προαγωγικές και οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Λυκείων θα παρακολουθήσουν για τελευταία φορά φέτος μαθήματα.

Την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, 23 Μαΐου, ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στις τρεις τάξεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α' και Β' τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ' τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Αμέσως μετά, ακολουθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για τους μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ έχουν προγραμματιστεί από τις 3 έως τις 10 Ιουνίου, ενώ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ από τις 2 έως τις 17 Ιουνίου. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν από τις 18 έως τις 30 Ιουνίου.

Οι μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ θα ξεκινήσουν τις Πανελλαδικές με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των ΕΠΑΛ με τα Νέα Ελληνικά.

Οι εξετάσεις της «ελληνικής PISA»

Εν τω μεταξύ, για την Τετάρτη, 18 Μαΐου, έχουν οριστεί οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, ή αλλιώς «ελληνική PISA», στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά για 6.000 μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης των Δημοτικών σχολείων και 6.000 της Γ' τάξης των Γυμνασίων.

Για τις συγκεκριμένες εξετάσεις την αντίθεσή τους έχουν δηλώσει η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ και δεκάδες πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία. Οι ομοσπονδίες έχουν κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας την ίδια μέρα που διενεργούνται οι εξετάσεις για το πρώτο 3ωρο του πρωινού προγράμματος, καλώντας τα μέλη τους να μην συμμετάσχουν στις διαδικασίες διεξαγωγής του ελληνικού προγράμματος PISA, προκειμένου να ακυρωθούν οι εξετάσεις.

Οι Ομοσπονδίες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι «το πρόγραμμα αυτό έχει δεχτεί σοβαρή κριτική παγκοσμίως» επειδή «η χρησιμοποίησή του ως ερευνητικού εργαλείου οδηγεί σε έναν ακραίο ανταγωνισμό ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, οδηγεί σε κατηγοριοποίηση και κατάταξη των σχολείων, των μαθητών/μαθητριών αλλά και των εκπαιδευτικών, ενώ προσανατολίζει τη διδασκαλία σε προσχεδιασμένα μαθήματα και ενισχύει την στείρα αποστήθιση σε βάρος της κριτικής και δημιουργικής μάθησης».

Τα υπουργείο από τη μεριά του διευκρινίζει, ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν θα προσμετρώνται στους βαθμούς των μαθητών. Τα θέματα περιλαμβάνουν «τις βασικές γνώσεις που οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο», «οι μαθητές δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, δεν βαθμολογούνται» και ότι «δεν έχουν σχέση οι διαγνωστικές εξετάσεις με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή του εκπαιδευτικού έργου».

