Life

Γιώργος Καπουτζίδης: Αδερφή είμαι, αλλά καλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του ηθοποιού και εκφωνητή του τελικού της Eurovision σε τηλεθεατή που τον σχολίασε αρνητικά.

Την απάντησή του σε τηλεθεατή που τον σχολίασε γράφοντάς του πως είναι «αδερφή» έδωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, το βράδυ του τελικού της Eurovision.

«Αυτή ήταν η Cornelia Jakobs από τη Σουηδία, πολύ θερμή υποδοχή στο στάδιο για ένα από τα φαβορί της βραδιάς. Και βλέπετε, εγώ δεν είπα τίποτα. Κύριος, γιατί ψηφίζετε σήμερα και θέλω να έχετε καθαρό μυαλό», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, μάλιστα, είπε στη συνέχεια: «Επίσης, την Πέμπτη που σχολίαζα τη Σουηδία, κάποιος μου έγραψε ότι είμαι κακιά αδερφή. Που αδερφή είμαι, αλλά είμαι καλή. Κι όμορφη κι έξυπνη και πετυχημένη. Και μη σοκάρεστε, μη σοκάρεστε. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε. Και να τα συζητάμε ανοιχτά. Αν δεν τα συζητήσουμε, δεν θα τα αντιμετωπίσουμε ποτέ».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι απέβαλλε

Χατζηδάκης – συντάξεις: Αυξήσεις από την πρωτοχρονιά του 2023

Νέα Υόρκη: Μακελειό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ