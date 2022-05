Αθλητικά

Ο Ταξιάρχης Φούντας διαπρέπει στο MLS

Ο Έλληνας επιθετικός έχει σημειώσει 5 τέρματα σε ισάριθμους αγώνες στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Ένα γκολ και μία ασίστ, είναι το τελευταίο... κατόρθωμα του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με τα «χρώματα» της DC Γιουνάϊτεντ.

Ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός, ήταν βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση, με αντίπαλο την Ίντερ Μαϊάμι. Και παρά το γεγονός ότι η ομάδα ιδιοκτησίας του Ντέϊβιντ Μπέκαμ, προηγήθηκε με 2-0, ο Φούντας, οδήγησε την Γιουνάϊτεντ στην... μερική ανατροπή.

Αρχικά, μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου σε 2-1 και στο 76ο λεπτό, μετά από εξαιρετική ενέργεια, έδωσε την ασίστ στον Ολα Καμαρά, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Μέχρι στιγμής, ο Φούντας έχει αγωνισθεί πέντε φορές στο MLS και έχει σημειώσει ισάριθμα τέρματα (σ.σ. από δύο γκολ στις νίκες με 2-0 επί του Χιούστον και με 3-2 επί της Νιού Ίνγκλαντ), ενώ έχει «μοιράσει» και δύο ασίστ.

