Τσίπρας: Ιστορική ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές και να στείλουν «ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ψήφισε στο εκλογικό κέντρο στο Περιστέρι, στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου όπου είναι ο μοναδικός υποψήφιος, αλλά και των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Αμέσως μετά, σε δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, ανέφερε τα εξής:

Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και μια σημαντική, μια σπουδαία μέρα για τη δημοκρατική παράταξη του τόπου μας. Θα έλεγα ότι είναι η Κυριακή της δημοκρατίας. Μια γιορτή συμμετοχής που μπορεί να εμπεδώσει στον τόπο μας, να δυναμώσει και να εμπεδώσει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής.

Σε πάνω από χίλια σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο έως την Γαύδο και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο, παντού, τμήματα εκλογικά έχουν στηθεί για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνον η εκλογή του προέδρου, αλλά της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουμε αυτή η διαδικασία να μην αφορά μονάχα τα εσωτερικά μας –που για μας όντως είναι μια πρωτόγνωρη δοκιμασία και θα μας δυναμώσει πολύ- αλλά να αφορά στο μέλλον αυτού του τόπου.

Γι αυτό καλούμε σήμερα στις κάλπες μας κάθε δημοκρατικό πολίτη να έχει μια ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα δυνατό, να ακουστεί η φωνή του. Κάθε νέα και νέο, εργαζόμενους που όλα αυτά τα χρόνια βιώνουν την εργασιακή ανασφάλεια, συνταξιούχους που είδαν να στερούνται οι δυνατότητές τους, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, όλους να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα, ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής για να επισπευσθούν οι πολιτικές εξελίξεις και να έρθει εκείνη η ώρα που θα σημάνει μια διαφορετική πορεία για τον τόπο και το λαό μας. Με στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των αδύναμων.

Σήμερα καλούμε τους πολίτες να πάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους, ώστε αύριο να πάρουν τις τύχες της χώρας στα δικά τους χέρια.

