Eurovision: Η αστυνομία απέτρεψε επιθέσεις φιλορώσων χάκερ

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής αστυνομίας για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων σε υποδομές δικτύου.

Η ιταλική αστυνομία απέτρεψε ηλεκτρονικές επιθέσεις φιλορωσικών ομάδων χάκερ κατά τη διάρκεια του ημιτελικού στις 10 Μαΐου και του τελικού, χθες, Σάββατο, του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Τορίνο, αναφέρει σήμερα η ίδια σε ανακοίνωσή της.

Η ιταλική αστυνομία διευκρίνισε ότι απέτρεψε κυβερνοεπιθέσεις σε υποδομές δικτύου από την ομάδα χάκερ "Killnet" και την θυγατρική της "Legion" κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ψηφοφορίας και των εμφανίσεων των διαγωνιζομένων.

Στις 11 Μαΐου, η "Killnet" ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στους ιστοτόπους αρκετών ιταλικών θεσμών, μεταξύ των οποίων η Γερουσία -η άνω βουλή του ιταλικού κοινοβουλίου- και το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (ISS), μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, πολλές δυτικές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού εν αναμονή πιθανών κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πληροφορικής και υποδομής.

Η Kalush Orchestra της Ουκρανίας κέρδισε τον χθεσινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι "Stefania", απολαμβάνοντας ένα κύμα δημόσιας υποστήριξης, ενώ την νίκη της χαιρέτισε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

