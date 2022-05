Οικονομία

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών – Σκρέκας: Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα

Η ένταξη θα γίνεται ανεξαρτήτως εισοδήματος, αλλά με σειρά προτεραιότητας βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Ποιο θα είναι το ύψος της έκπτωσης.

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση για αντικατάσταση παλιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, δήλωσε ο Κώστας Σκρέκας.

Μιλώντας στο OPEN και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «θέλουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου να ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα τις επόμενες εβδομάδες. Εκεί θα έχουμε 35 έως 50% επιδότηση. Ανεξαρτήτως εισοδήματος».

«Όλοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με μία διαφορά ότι θα υπάρχει αντικειμενική κατάταξη βάσει κοινωνικών κριτηρίων (μέλος με αναπηρία, πολύτεκνη οικογένεια, χαμηλό εισόδημα). Άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες έχουν περισσότερα μόρια, επομένως θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα επιλεγούν να αντικαταστήσουν τη συσκευή τους», ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τα νοικοκυριά θα έχουν μειώσει κατά 30% την κατανάλωση ρεύματος.

Πρόσθεσε επίσης πως αν υπάρχει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «θα βρούμε τρόπο να το παρατείνουμε».

