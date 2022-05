Πολιτισμός

Κάστρο Καβάλας: Η Μενδώνη στο χώρο των Φιλίππων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοψία στα έργα που εκτελούνται στον αρχαιολογικών χώρο των Φιλίππων πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού.

Αυτοψία στα έργα Πολιτισμού, τα οποία εκτελούνται στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων ή έχουν ήδη σχεδιαστεί και δρομολογηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Τα έργα συζητήθηκαν εκτενώς σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τη Λίνα Μενδώνη, στην Αντιπεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλέξη Πολίτη, του Δημάρχου Καβάλας Θεόδωρου Μουριάδη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΠΟΑ.

Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομάς της UNESCO, η Λίνα Μενδώνη ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών της α΄ φάσης αποκατάστασης και αναβάθμισης του χώρου, οι οποίες εκτελούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ΕΣΠΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ. Ηδη, προχωρεί η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου, μετά την κατάργηση του τμήματος της Εθνικής Οδού, το οποίο διερχόταν μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο, ενοποιήθηκε η Εγνατία Οδός σε όλο το ανασκαφέν μήκος, πραγματοποιείται έργο αποκατάστασης των οχυρώσεων, ενώ σε εξέλιξη είναι η ανασκαφή για την ενοποίηση της εμπορικής οδού και της οδού μεταξύ του φόρουμ και της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Α.

Την επιτάχυνση του έργου της αποκατάστασης και μερικής αναστήλωσης της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Β, το οποίο εκτελείται από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ΕΣΠΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ, ζήτησε η Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να απορροφηθούν ταχύτατα οι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει, και εξαιτίας νέων στοιχείων και δεδομένων για το μνημείο, τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά την διάρκεια των εργασιών. Για τον λόγο αυτό, προγραμματίστηκε σύσκεψη στο ΥΠΠΟΑ, την Παρασκευή 20 Μάϊου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού.

Σε ό,τι αφορά το έργο της πυροπροστασίας και πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, αυτό έχει συμπεριληφθεί στα έργα που εκτελούνται σε μείζονες αρχαιολογικούς χώρους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου του ΥΠΠΟΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην πολιτιστική κληρονομιά. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται με 2.900.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εξετάστηκαν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, ενώ αποφασίστηκε στο έργο να περιληφθεί και η πυροπροστασία του Αρχαιολογικού Μουσείου Φιλίππων. Η ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου 2022, ώστε το έργο να δημοπρατηθεί τον Ιούλιο.

Επίσης, στη σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Καβάλας για την αναβάθμιση των υποδομών (καμαρίνια, χώροι υγιεινής, φωτισμός κλπ) στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, οι οποίες υποστηρίζουν την διοργάνωση του Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΥΠΠΟΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντίστοιχα, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Καβάλας, έχει δρομολογηθεί η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαιθρίου θεάτρου στο Κάστρο της Καβάλας, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 290.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΥΠΠΟΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επίσης, το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει συμπεριλάβει στον προγραμματισμό του το έργο αναβάθμισης της Δημοτικής Πινακοθήκης Καβάλας, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης του κτηρίου, με την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα, εργασίες αναβάθμισης της πυρασφάλειας με φορέα υλοποίησης τον Δήμο, καθώς και συντήρησης των έργων τέχνης από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 790.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του ΥΠΠΟΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος Καβάλας ανέλαβε την σύνταξη του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου.

Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης η Λίνα Μενδώνη δήλωσε τα εξής: «Κάναμε μια ευρύτερη συζήτηση για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε σε μία κομβική στιγμή. Οι διαδικασίες και οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο και για αυτό είμαστε εδώ. Επίσης, η τρέχουσα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2014-2021 έχει ακόμη 18 μήνες για να ολοκληρωθεί, άρα οφείλουμε να ελέγξουμε τα χρονοδιαγράμματα, ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν έτσι ακριβώς όπως έχουν σχεδιαστεί. Συγχρόνως, προετοιμάζουμε την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι και η Περιφέρεια και ο Δήμος ωριμάζουν έργα, όπως αυτονόητα κάνει και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τους πόρους της επομένης χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027».

Ακολούθησε αυτοψία στο Φρούριο της Καβάλας, όπου επιτόπου συζητήθηκε η πορεία του ενταγμένου στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 του έργου υλοποίησης διαδρομών για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και η προετοιμασία των μελετών των έργων συντήρησης και ανάδειξης του κτηρίου της Φρουράς, της Φυλακής και του παλιού Τζαμιού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Καβάλα, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανο.

Τη Λίνα Μενδώνη συνόδευσαν σε όλο το πρόγραμμα της Καβάλας η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σταυρούλα Δαδάκη, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ελενα Κουντούρη, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Τζούλια Παπαγεωργίου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Θέμης Βλαχούλης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Κωνσταντίνος Φρισήρας, καθώς και άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: Κοτέτσι έκρυβε οπλοστάσιο (εικόνες)

Eurovision: Η αστυνομία απέτρεψε επιθέσεις φιλορώσων χάκερ

Νέα Υόρκη: Μακελειό με πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ