Κλιματικός Νόμος: αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,8 δις ευρώ

Τις βασικές γραμμές του κλιματικού νόμου, που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες, παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Έργα αξίας άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών και υποδομών ανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής μιλώντας χθες Σάββατο 14 Μαΐου στο συνέδριο με θέμα: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Φυσικές Καταστροφές, Προειδοποίηση - Πρόληψη - Αποκατάσταση», που πραγματοποιείται στην Ηράκλεια Σερρών.

Πρόκειται για αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ σε όλη τη χώρα για την προστασία πολιτών και υποδομών που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και άλλα 500 εκατ. που διατίθενται για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων που υλοποιούνται από τους παραχωρησιούχους.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι ο κλιματικός νόμος θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες και θα θέσει το πλαίσιο για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα με περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Τόνισε ακόμη ότι η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου έχει διενεργήσει από τον Ιούλιο του 2019 ως το τέλος του 2021, 75.000 αυτοψίες σε δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις και κατοικίες και έχει προχωρήσει σε 79.000 ενέργειες αποκατάστασης. Στο ίδιο διάστημα έχουν δοθεί αποζημιώσεις πάνω από 230 εκατ. ευρώ σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Στο ίδιο συνέδριο ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό σημείο αφετηρίας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, ωστόσο χρειάζονται πιο φιλόδοξα βήματα. Παράλληλα έχουμε ένα τελευταίο ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου η χώρα μας να συμβάλει στην τροφοδοσία της ΕΕ με φυσικό αέριο.

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Στάθης Σταθόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προγράμματα απολιγνιτοποίησης και στο σχέδιο ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης με την εκπόνηση δημοτικών σχεδίων κατασκευής δικτύων φόρτισης με σεβασμό στις ανάγκες κυκλοφορίας των πολιτών και ειδικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Ειδικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε λίμνες και ποτάμια συνολικά και στη λίμνη Κερκίνη ειδικότερα, για ζητήματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε λιμναία οικοσυστήματα και για την αξιολόγηση των μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα.

