Πολιτισμός

Κιλκίς: Έκαναν παράνομες ανασκαφές στο δάσος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με όλα τα απαραίτητα εργαλεία βγήκαν για το…κυνήγι του θησαυρού οι άνδρες, οι οποίοι όμως, συνελήφθησαν.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου για την «Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Οι αστυνομικοί χθες το μεσημέρι εντόπισαν σε δασική περιοχή του Κιλκίς τους τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 35, 37, 56 και 43 ετών να επιβιβάζονται σε όχημα με οδηγό τον 35χρονο, μετά από παράνομες ανασκαφές που είχαν πραγματοποιήσει σε κοίτη ποταμού στη δασική περιοχή οπότε και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ανιχνευτές μετάλλων, τέσσερις αυτοσχέδιες ραβδοσκοπικές βέργες και σχετικά εξαρτήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Δευτέρα

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 174 σημεία