Μπαρτσελόνα: Κοντά σε συμφωνία με Γκερέιρο

Μετά από 6 χρόνια στην Ντόρτμουντ, ετοιμάζει βαλίτσες για Καταλονία.

Ο Ραφαέλ Γκερέιρο, αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ τα τελευταία έξι χρόνια, όμως θεωρεί ότι παρά το γεγονός πως έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, ήλθε η ώρα να φύγει από την Μπορούσια.

Ο έμπειρος άσος, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να επεκτείνει την συνεργασία του και σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo», ο μάνατζερ του, αναζητά να του βρει νέο προορισμό. Στο πλαίσιο αυτό, επικοινώνησε με την διοίκηση της Μπαρτσελόνα, που θέλει κάποιον παίκτη υψηλού επιπέδου, προκειμένου να καλύψει την αριστερή πτέρυγα.

Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή, θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά και η Ντόρτμουντ, που αγόρασε τον Γκερέϊρο από την Λοριάν, έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ.

