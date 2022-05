Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Δευτέρα

Καιρός

Ομίχλες τις πρωινές ώρες, με τους νοτιάδες να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Ο καιρός τη Δευτέρα.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς, μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 13 έως 28 με 30 και κατά τόπους 31 βαθμούς Κελσίου και στις νησιωτικές περιοχές από 16 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

