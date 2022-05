Κόσμος

Φινλανδία: Αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η ανακοίνωση από τη σκανδιναβική χώρα το αίτημα ένταξής στο ΝΑΤΟ.

Η Φινλανδία έλαβε την απόφαση να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν σήμερα ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας, κάτι που αποτελεί άμεση συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Είναι μία ιστορική ημέρα. Μια νέα εποχή αρχίζει», δήλωσε ο φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε non paper του υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται πως κατά το χθεσινό άτυπο δείπνο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, «η μοναδική παραφωνία ήταν η Τουρκία».

«Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών τάχθηκε υπέρ της άμεσης ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Μάλιστα υπήρξε «ανταγωνισμός» ποια χώρα θα επικυρώσει πιο γρήγορα τα σχετικά πρωτόκολλα προσχώρησης, υπονοώντας ότι το θετικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι προκαθορισμένο.

Μόνη παραφωνία η Τουρκία, η οποία αναφέρθηκε σε φερόμενες σχέσεις των δύο χωρών με «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Οι εν λόγω κατηγορίες απορρίφθηκαν από ενδιαφερόμενες χώρες, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι, επεσήμαναν ότι ενώπιον μιας ιστορικής στιγμής όπου απαιτείται ενότητα απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, δεν θα πρέπει να εμφανίζονται αποκλείσεις», αναφέρεται.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, «η ελληνική θέση, όπως εκφράστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, είναι ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα ενισχύσει το μέτωπο των αρχών της Δημοκρατίας και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αρχές και αξίες, οι οποίες οφείλει να πρεσβεύει το ΝΑΤΟ».

