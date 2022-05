Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη: Πήραν 70000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα

Ο «μαϊμού» αστυνομικός και η συνεργός του που υποδύθηκε την κόρη της 84χρονης γυναίκας. Αγόρασαν μέχρι και αυτοκίνητο με την λεία τους.

Περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Πιερία, εξιχνίασαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, ύστερα από μεθοδική έρευνα.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρονου άνδρα και μίας 20χρονης γυναίκας, υπηκόων Αλβανίας, για το αδίκημα της απάτης.

Το απόγευμα της 19ης Απριλίου 2022, άγνωστος τηλεφώνησε στην 84χρονη σε σταθερό τηλέφωνο, προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα. Μάλιστα, στο τηλέφωνο εμφανίστηκε και γυναίκα συνεργός του, η οποία υποδύονταν δήθεν την κόρη της ηλικιωμένης, προκειμένου να γίνουν περισσότερο πειστικοί. Στη συνέχεια ζήτησε χρήματα από την ηλικιωμένη, ώστε η κόρη της να αποφύγει δήθεν τις νομικές συνέπειες, με αποτέλεσμα να παραλάβουν από το σπίτι της ηλικιωμένης το χρηματικό ποσό των 70.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε ότι οι φερόμενοι ως δράστες πήγαν στο σπίτι της ηλικιωμένης με όχημα ιδιοκτησίας του άνδρα και παρέλαβαν τα χρήματα, όπου κράτησαν ένα μέρος αυτών και τα υπόλοιπα παρέδωσαν σε άγνωστο συνεργό τους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι μέρος των χρημάτων που απέσπασαν χρησιμοποίησαν για την αγορά οχήματος, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία τραπεζική κάρτα, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και το όχημα που χρησιμοποίησαν για την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, αλλά και για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, συμβουλεύει:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι σας ζητούν χρήματα, για δήθεν επείγουσα ανάγκη συγγενικού/φιλικού σας προσώπου, όπως νοσηλεία σε νοσοκομείο ή για δήθεν τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε το συγγενικό σας πρόσωπο, που είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου, συνήθως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr. Ενημερώστε συγγενείς και φίλους, κυρίως όμως τους ηλικιωμένους, για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων".

