Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Πάνω από 3000 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Κυριακή.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν 3269 νέα κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.392.575 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 1729 νέα κρούσματα και 277 στη Θεσσαλονίκη.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Ειδήσεις σήμερα:

Θρήνος στην Μπαρτσελόνα: Σκοτώθηκαν οι αδελφοί Ρολόν

Φινλανδία: Αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Η προσέλευση στην κάλπη με αριθμούς