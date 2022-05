Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Γιάννενα

Ασθενείς, αλλά αισθητές οι σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στα Ιωάννινα.

Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο νομό των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, επρόκειτο για δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Ιωάννινα.

Ο πρώτο σεισμός έγινε στις 14:04 ώρα Ελλάδος 8 χλμ νοτιοδυτικά του Καλπακίου, ενώ 3 λεπτά μετά ακολούθησε νέος σεισμός 15 χλμ νοτιοδυτικά του Καλπακίου.

