Κοινωνία

Πανελλαδικές 2022: Ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανέρχεται σε 68.394 (στους οποίους θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται, ότι ο αριθμός των υποψηφίων που εισήχθησαν το 2021 σε ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΕΑ ανερχόταν σε 60.070.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, «ο ορισμός και η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έλαβε υπ' όψη της και τα ακόλουθα κριτήρια με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών:

Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.

υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών. Τον εξορθολογισμό του συστήματος κατανομής εισακτέων μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Τη στήριξη σπουδών σε Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκεί όπου υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, αλλά και με μέριμνα για τις ακριτικές περιοχές (πχ. το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχουν μεγαλύτερο μερίδιο εκεί όπου αυξήθηκαν οι θέσεις).

Τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με γεωγραφικούς αναπτυξιακούς στόχους για τμήματα με σημαντικές δυνατότητες απορρόφησης των αποφοίτων τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καπουτζίδης: Αδερφή είμαι, αλλά καλή

Χατζηδάκης – συντάξεις: Αυξήσεις από την πρωτοχρονιά του 2023

Σεισμός στα Γιάννενα