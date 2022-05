Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει την Κυριακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη μεταξύ 15 και 17 Μαΐου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στο Λευκό Οίκο, όπου μετά θα παραχωρηθεί δεξιώση, ενώ θα μιλήσει και στο Κογκρέσο, όπου θα έχει συνάντηση και με τη Νάνσυ Πελόζι.

Τη Δευτέρα 16 Μαΐου, στις 14:30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στην εκπομπή Morning Joe του τηλεοπτικού δικτύου MSNBC και στους δημοσιογράφους Joe Scarborough και Mika Brzezinski.

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με συνομιλητή τον δημοσιογράφο David Ignatius, στο πανεπιστήμιο Georgetown University.

Στις 22:30 ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden, στον Λευκό Οίκο.

Στις 00:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε δεξίωση που παρατίθεται προς τιμήν του στον Λευκό Οίκο από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Την Τρίτη 17 Μαΐου, στις 16:40 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Κογκρέσο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Nancy Pelosi.

Στις 18:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Kamala Harris.

Στις 19:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν του η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στις 2:10 ώρα Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε δείπνο με εκπροσώπους ελληνοαμερικανικών οργανώσεων.