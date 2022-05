Κόσμος

ΝΑΤΟ: “Ναι” στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας, “μόνη παραφωνία” η Τουρκία

Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της άμεσης ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ποια ήταν η ελληνική θέση.



Κατά το χθεσινό άτυπο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της άμεσης ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν, υπήρξε «ανταγωνισμός» ποια χώρα θα επικυρώσει πιο γρήγορα τα σχετικά πρωτόκολλα προσχώρησης, υπονοώντας ότι το θετικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι προκαθορισμένο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόνη παραφωνία ήταν η Τουρκία, η οποία αναφέρθηκε σε φερόμενες σχέσεις των δύο χωρών με «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Σημειώνουν πως οι εν λόγω κατηγορίες απορρίφθηκαν από τις ενδιαφερόμενες χώρες, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι επισήμαναν ότι ενώπιον μιας ιστορικής στιγμής όπου απαιτείται ενότητα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, δεν θα πρέπει να εμφανίζονται αποκλίσεις.

Η ελληνική θέση, όπως εκφράστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, είναι ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα ενισχύσει το μέτωπο των αρχών της Δημοκρατίας και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αρχές και αξίες, τις οποίες οφείλει να πρεσβεύει το ΝΑΤΟ.

Στόλτενμπεργκ: Η Τουρκία δεν θα εμποδίσει την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Την πεποίθηση ότι η Τουρκία δεν θα εμποδίσει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εφόσον υποβάλουν σχετικό αίτημα, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Η Τουρκία δεν σκοπεύει να εμποδίσει την ένταξη, επομένως είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες που έχει εκφράσει η 'Αγκυρα κατά τρόπο ο οποίος δεν θα καθυστερήσει την διαδικασία ένταξης» των δύο χωρών, δήλωσε ο γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στο Βερολίνο και πρόσθεσε: «Η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος. Έχει εκφράσει κάποιες ανησυχίες (…) Όταν ένας σύμμαχος εγείρει ανησυχίες, έχουμε αποδείξει εδώ και δεκαετίες ότι είμαστε σε θέση να καθίσουμε και να βρούμε συναινέσεις για να προχωρήσουμε. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Διότι όλοι αναγνωρίζουν την ιστορικότητα της στιγμής».

Μπλίνκεν: Μίλησα με τον τσαβούσογλου, είμαι πεπεισμένος ότι θα υπάρξει συναίνεση

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ «υποστηρίζουν σθεναρά» τα αιτήματα της Σουηδίας και της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ενώ δήλωσε επίσης πως μίλησε με τον τούρκο ομόλογό του για τις ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με την ένταξη αυτών των δύο χωρών και είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση.

«Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τη συγκεκριμένη συζήτηση που είχαμε είτε με τον υπουργό Εξωτερικών είτε κατά τις συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ, όμως μπορώ να πω το εξής: υπήρξε σχεδόν απ' όλους στο τραπέζι πολύ ισχυρή υποστήριξη για την ένταξη (της Σουηδίας και της Φινλανδίας) στη συμμαχία», δήλωσε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο. «Αν είναι αυτό που θα επιλέξουν να πράξουν, είμαι εντελώς πεπεισμένος ότι θα επιτύχουμε συναίνεση», πρόσθεσε ο υπουργός.

