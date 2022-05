Υγεία - Περιβάλλον

Ζαχάρω: βρέφος λίγων εβδομάδων πέθανε στην αγκαλιά των γονιών του

Ανείπωτη τραγωδία για ένα ζευγάρι που έχασε το μωρό του. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στην ζωή.

Το νήμα της ζωής κόπηκε ξαφνικά για ένα νεογέννητο βρέφος μόλις δυο μηνών από την περιοχή της Ζαχάρως, με την είδηση του θανάτου του να βυθίζει στο πένθος τους οικείους του αλλά και ολόκληρο το νομό στο άκουσμά της και μόνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, το μωρό μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, αμέσως μόλις αυτοί αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Το ιατρικό προσωπικό άμεσα παρέλαβε το νεογέννητο προκειμένου να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βρέφος ήταν το ένα από τα δυο δίδυμα που είχαν γεννηθεί πρόωρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε το θάνατο το νεογέννητο δεν έχουν γίνει γνωστές και αναμένεται να εξακριβωθούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία θα υποβληθεί.

