Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε κοριτσάκι 2,5 ετών

Αγωνία για το κορίτσι που νόσησε με κορονοϊό στο Ηράκλειο. Επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του.



Διασωληνωμένο στην Εντατική Μονάδα Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σήμερα από το Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν με αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ είναι και θετικό στον κορονοϊό.

Η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κρίθηκε αναγκαία καθώς εκεί λειτουργεί ΜΕΘ παίδων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

