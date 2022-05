Αθλητικά

Premier League: “Γκέλα” η Μάντσεστερ Σίτι, ελπίζει η Λίβερπουλ

«Χρυσό» βαθμό πήρε η Λιντς. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στο αγγλικό πρωτάθλημα.



Η Μάντσεστερ Σίτι «γκέλαρε» στο Λονδίνο απέναντι στην Γουέστ Χαμ (2-2) μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της Premier League, αλλά ακόμη κι έτσι παραμένει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Βαθμό που μπορεί να της χαρίσει την παραμονή απέσπασε στο «Έλαντ Ρόουντ» η Λιντς από την Μπράιτον (1-1) και με ματς περισσότερο προσπέρασε την Μπέρνλι, η οποία νωρίτερα είχε ηττηθεί από την Τότεναμ. Πλέον η Μπέρνλι βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά χρωστά δύο παιχνίδια ακόμη.

Η Γουέστ Χαμ αιδνιδίασε την Σίτι και με δύο γκολ του Μπόουεν προηγήθηκε 2-0, ωστόσο, οι «πολίτες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο μέρος κι έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσουν» τον τίτλο με το πέναλτι του Μαχρέζ στο 86΄. Ο Αλγερινός νικήθηκε από τον Φαμπιάνσκι και το σκορ έμεινε στο 2-2, δίνοντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην τελευταία αγωνιστική.

Προς το παρόν η Λίβερπουλ βρίσκεται στο -4, αλλά έχει ματς με την Σαουθάμπτον την Τρίτη (17/05) στο «Σεντ Μέρις», το οποίο εάν κερδίσει θα βρεθεί στο -1. Ακόμη κι έτσι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κρατά την κατάσταση στα χέρια της, καθώς την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Αστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ κι έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα μέσα στο «Ετιχαντ», ενώ η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει την Γουλβς.

Για 92 λεπτά η Λιντς βρισκόταν «με την πλάτη στον τοίχο» και επί της ουσίας σχεδόν και με τα δύο πόδια στην Championship, αλλά το γκολ του Ολλανδού Πασκάλ Στρούικ (είχε μπει αλλαγή στο 83΄) την κράτησε «ζωντανή». Τα «παγώνια» με το βαθμό βγήκαν εκτός ζώνης του υποβιβασμού, όπου πέρασε η Μπέρνλι, αλλά έχουν ματς περισσότερο και όλα μπορούν ν΄ ανατραπούν.

