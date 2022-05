Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 3χρονης: οι τελευταίες φωτογραφίες της Κατερίνας, πριν φύγει από την ζωή (βίντεο)

Βασανιστικά παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο της μικρούλας, που έχασε τη ζωή της μετά από 11 ημέρες νοσηλείας, χωρίς να καταφέρουν οι γιατροί να κάνουν διάγνωση. Οι γονείς της ζητούν απαντήσεις.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες με τις τελευταίες ανέμελες στιγμές της μικρής Κατερίνας μέσα στο νοσοκομείο, τις οποίες έδωσαν οι γονείς της και δημοσιεύει η «Real News» της Κυριακής.

Το κοριτσάκι φαίνεται χαρούμενο και χαμογελαστό. Κάνει βόλτα με τη μητέρα του στο προαύλιο του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», τρώγοντας σουβλάκι. Τίποτα δεν προμηνύει την τραγωδία που έρχεται.

Όπως είπε η μητέρα της 3χρονης Κατερίνας, «Έγινε μία σειρά αιματολογικών εξετάσεων, οι οποίες φυσικά δεν έβγαιναν έγκαιρα, γιατί υπήρχαν οι λεγόμενες αργίες. Ο κόσμος δεν μπορεί να ασθενήσει το Πάσχα ούτε την Μεγάλη Εβδομάδα… Έψαχναν για διάφορα μέχρι για αυτοάνοσο, για βιοψία για καρκίνο μας έστειλαν… Οι γιατροί δεν μας είπαν τίποτα συγκεκριμένο, μέχρι και την τελευταία στιγμή που το παιδί έφυγε».

Ένα μεγάλο «γιατί;» βασανίζει τους γονείς της Κατερίνας, που ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού τους, που όπως λένε ήταν υγιέστατο. Μετά από 11 ημέρες νοσηλείας όμως, η μικρούλα κατέληξε, χωρίς να έχουν βγάλει διάγνωση οι γιατροί.

«Την Παρασκευή στις 19:00 έλεγαν στην παιδίατρο μας ότι όλα θα πάνε καλά και μέσα σε λίγα 24ωρα το παιδί μας έφυγε», λέει ο πατέρας της 3χρονης.

Η μητέρα του παιδιού, σημειώνει πως «Μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, το παιδί μου βρίσκεται εκεί που βρίσκεται… αδιάγνωστο! Ήταν λάθος χειρισμοί; Ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να χειριστούν και το κατάλαβαν αργά; Δεν γνωρίζω. Περιμένω να μάθω τι έχει γίνει με το παιδί μου, εφόσον μου είχαν πει από το «Παπαγεωργίου» πως όλα είναι υπό έλεγχο, δεν μπορώ να καταλάβω πως καταλήξαμε εδώ».

Την ερχόμενη εβδομάδα οι γονείς της Κατερίνας θα συναντηθούν με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αμέσως έδωσε εντολή, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες νοσηλείας και θανάτου του άτυχου κοριτσιού.

