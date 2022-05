Τεχνολογία - Επιστήμη

Intersex παιδιά: διάταξη - “ασπίδα” για θεραπείες και επεμβάσεις (βίντεο)

Τι λέει η κ. Ρηνιώ Συμεωνίδου, μητέρα ενός 12χρονου σήμερα διαφυλικού παιδιού. Τι θα προβλέπεται στην ρύθμιση που προωθεί το Υπ. Υγείας για την προστασία των intersex ατόμων.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Κάνοντας αμνιοκέντηση ανακαλύψαμε ότι το παιδί που περιμέναμε θα έχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα του φύλου… Οι δυο τοπικοί γιατροί μας είπαν να τερματίσουμε την κύηση γιατί θα γεννηθεί ένα τέρας της φύσης», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η κ. Ρηνιώ Συμεωνίδου, μητέρα ενός σήμερα 12χρονου intersex παιδιού, δηλαδή ενός παιδιού με δύο χαρακτηριστικά φύλου.

Η κ. Συμεωνίδου είναι από τις λίγες μητέρες στην Ελλάδα, που δεν αποφάσισε να προχωρήσει σε άμβλωση, όταν έμαθε ότι κυοφορεί ένα διαφυλικό παιδί. Ακόμη, όταν το γέννησε δεν το υπέβαλε, όπως συμβουλεύουν οι περισσότεροι γιατροί, σε χειρουργικές επεμβάσεις και ορμονολογικές θεραπείες για να… «κανονικοποιήσει» την ανατομία του.

‘Όπως εξηγεί, αυτές οι επεμβάσεις είναι κακοποιητικές, με έναν γιατρό να αποφασίζει προσεγγιστικά το φύλο του διαφυλικού παιδιού και να προβαίνει σε ιατρικές πράξεις μη αναστρέψιμες και επικίνδυνες για το ίδιο το παιδί, που μεγαλώνοντας μπορεί να οδηγηθεί σε …ασυμφωνία φύλου!

«Σε 3 ημέρες πρέπει να αποφασιστεί το φύλο του παιδιού στο ληξιαρχείο (…), αυτό που λένε όλοι “μην ανησυχείς, με λίγο τεστοστερόνη θα γίνει κανονικό αγόρι!”… συνήθως γίνεται θηλυκοποίηση, διότι χειρουργικά είναι πιο εύκολο. Ξέρεις όμως ότι μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν αναγνωρίζουν αυτό που τους έχουν φτιάξει ή υποφέρουν ή τους δημιουργούνται προβλήματα υγείας;», αναφέρει η κ. Συμεωνίδου.

Η νομικός και μέλος της οργάνωσης «Intersex Greece», Νικόλ Πικραμμένου, τονίζει πως «υπάρχουν πολλές μαρτυρίες οικογενειών ότι βρέφη οδηγήθηκαν σε επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί “βασανιστήρια” από ΟΗΕ. H Μάλτα, η Γερμανία κι η Πορτογαλία έχουν απαγορεύσει επεμβάσεις σε intersex βρέφη»

Σήμερα τα intersex άτομα εκτιμώνται στο 1,7% του γενικού πληθυσμού. Η δικηγόρος Νικόλ Πικραμένου, συμμετείχε στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο προωθεί ειδική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι επεμβάσεις και οι θεραπείες θα αναβάλλονται μέχρι τουλάχιστον τα intersex παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 15 ετών, όταν πια μόνα θα μπορούν να αποφασίσουν εκείνα για το σώμα τους!

«Τα intersex παιδιά, όπως όλα τα παιδιά, δεν χρειάζονται νυστέρι και “κανονικοποίηση”, αλλά άνευ όρων αγάπη χρειάζονται», προσθέτει η κ. Συμεωνίδου.

Η ρύθμιση του Υπ. Υγείας έρχεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα, στο οποίο η άγνοια αλλά και λανθασμένοι χειρισμοί μπορούν να προκαλέσουν βαθιές πληγές σε παιδιά και γονείς.

