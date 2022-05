Life

Eurovision – “Stefania”: Νέο βίντεο κλιπ με πρωταγωνιστές τα παιδιά του πολέμου

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβό τους, οι Ουκρανοί νικητές έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο βίντεο του τραγουδιού τους, με φόντο τις βομβαρδισμένες πόλεις της Ουκρανίας.



Στην δημοσιότητα δόθηκε το νέο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Stefania» της Ουκρανίας, μετά την νίκη των Kalush Orchestra, στον 66ο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision.

Στο βίντεο κλιπ ο τραγουδιστής της ουκρανικής μπάντας Όλεγκ Ψίουκ φαίνεται να τραγουδά με φόντο ερείπια και ρημαγμένα σπίτια, στρατιωτίνες να μεταφέρουν παιδιά στην αγκαλιά τους, πόνο και δακρυσμένα πρόσωπα, και στο τελευταίο πλάνο ένα κοριτσάκι που κοιτάζει την κάμερα κρατώντας μία βόμβα μολότοφ στο χέρι.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, τα γυρίσματα για το βιντεοκλίπ έγιναν στις πόλεις Μπούτσα, Χοστομέλ, Ιρπίν, Μποροντιάνκα και στις πόλεις γύρω από το Κίεβο που έχουν πληγεί από τις ρωσικές επιθέσεις.

Αφιερώνεται στον «γενναίο ουκρανικό λαό, στις μητέρες που προστατεύουν τα παιδιά τους, σε όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Σε κάθε άντρα, σε κάθε γυναίκα, σε κάθε αθώο παιδί».

Είναι ουσιαστικά το βίντεο κλιπ των Kalush Orchestra για το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ουκρανία στη Eurovision. Καθυστέρησαν να το ανεβάσουν, είπαν, για να μην κατηγορηθούν πως πολιτικοποίησαν τον διαγωνισμό.

