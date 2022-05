Αθλητικά

Λαμία - Ατρόμητος: Λευκή ισοπαλία στην Φθιώτιδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Λαμία έχει πλέον μπροστά της τα δύο ματς των μπαράζ με τη Βέροια, ενώ ο Ατρόμητος αφήνει πίσω την απογοητευτική φετινή χρονιά.



Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε στη Λαμία το παιχνίδι της τοπικής ομάδας με τον Ατρόμητο, για την 7η και τελευταία αγωνιστική των play out της Super League. Ο σύλλογος της Φθιώτιδας έχει πλέον μπροστά του τα δύο ματς των μπαράζ με τη Βέροια, μέσω των οποίων θα προσπαθήσει να ανανεώσει την παρουσία του στη μεγάλη κατηγορία, ενώ οι Περιστεριώτες αφήνουν πίσω την απογοητευτική φετινή χρονιά και ελπίζουν να επανέλθουν στο δρόμο των επιτυχιών τη νέα περίοδο.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 11΄, αλλά η κοντινή προβολή του Κουλούρη σταμάτησε στο δοκάρι του Γκαραβέλη. Η Λαμία, που είχε εμφανώς το μυαλό της στα επερχόμενα μπαράζ, είχε ένα καλό σουτ του Λούκας στο 29΄ που απέκρουσε ο Μάριτς κι ένα άστοχο σουτ του Νούνιες από καλή θέση στο 31΄, αλλά σε γενικές γραμμές η αθηναϊκή ομάδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο 53΄ ο Κουλούρης πήγε να βάλει ένα φανταστικό γκολ με «τακουνάκι», αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία, με τον Μαρτίνεθ να μη βρίσκει στόχο με κεφαλιά από πολύ κοντά. Στο 71΄ η Λαμία έφτασε «μια ανάσα» από το γκολ, όμως το σουτ του Σιμόν έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, και η τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα ανήκε στον Ατρόμητο, με τον Νταβιώτη στο 88΄ να βρίσκεται απέναντι από τον Γκαραβέλη, ο οποίος όμως απέκρουσε.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Τζανδάρης (83΄ Βύντρα), Νούνιες, Αραμπούλι (62΄ Μανούσος), Μαρτίνεθ, Σιμόν, Μπανγκουρά (69΄ Προβυδάκης), Ρόμανιτς (70΄ Μανουσάκης), Γκέντσογλου (62΄ Τιρόνε), Λούκας

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Μάριτς, Καστεγιάνο, Μαυρομμάτης, Ερλινγκμαρκ (46΄ Στρούγγης), Βασιλαντωνόπουλος, Σάλομον (46΄ Σάλομον), Χαρίσης, Καρτάλης (63΄ Νταβιώτης), Μουνίθ (46΄ Ναμπί), Τζαβίδας (63΄ Μπεντινέλι), Κουλούρης

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόκοβιτς: Ο Τσιτσιπάς είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο

Λεβαδειακός - Βέροια: Οπαδός χτύπησε τον Πεταυράκη στο γκολ των γηπεδούχων (εικόνες)

Μύκονος - Μύλοι: “Βεβήλωση” με γκράφιτι στο σήμα κατατεθέν του νησιού