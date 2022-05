Αθλητικά

Ιωνικός – Παναιτωλικός: Πρώτοι οι Νικαιώτες στα πλέι άουτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με νίκη επί της ομάδας της Αιτωλοακαρνανίας ολοκλήρωσε την εξαιρετική πορεία του στην β΄ φάση του πρωταθλήματος, η ομάδα του Ιωνικού.

Την τιμητική πρώτη θέση των play out της Super League εξασφάλισε ο Ιωνικός, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού στη Νεάπολη, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι της χρονιάς.

Οι Νικαιώτες, χάρη στα γκολ του Ντάλσιο στο 9΄, του Τουράμ στο 62΄ και του Μάντζη στο 86΄, ολοκλήρωσαν την εξαιρετική παρουσία τους στη Β΄ φάση του πρωταθλήματος με απολογισμό έξι νίκες και μία ισοπαλία. Ο Καρέλης στο 47΄ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για το σύλλογο του Αγρινίου, που κατέλαβε την 11η θέση στην τελική κατάταξη.

Η χθεσινή (14/5) συντριβή του ΟΦΗ στο Βόλο, έδινε την ευκαιρία στον Ιωνικό να πάρει την πρώτη θέση των πλέι-άουτ (έβδομη στη γενική κατάταξη του πρωταθλήματος) και αυτό ήταν σημαντικό κίνητρο για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού, που προηγήθηκε μόλις στο 9ο λεπτό, με δυνατό σουτ του Ντάλσιο από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και ο Βέργος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 14΄, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR, αφού ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 32΄ ο Μόρσεϊ έκανε ωραία ατομική προσπάθεια και έφτασε σε θέση βολής, αλλά αστόχησε, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Παναιτωλικός πλησίασε δύο φορές στην ισοφάριση, πρώτα με πλασέ του Λάρσον που έφυγε ελάχιστα άουτ και ύστερα με κοντινό πλασέ του Βέργου, μετά από παράλληλο γύρισμα του Μόρσεϊ.

Στο β΄ ημίχρονο ο Γιάννης Αναστασίου έριξε στο ματς τον Νίκο Καρέλη και ο τελευταίος τον... δικαίωσε άμεσα, καθώς στο 47΄ ισοφάρισε με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Αποστολάκη. Ο Ιωνικός προσπάθησε να ξαναπάρει άμεσα το προβάδισμα, ο Ανέστης στο 55΄ σταμάτησε τον Πογκοσιάν, αλλά στο 62΄ ο Τουράμ, από ασίστ του νεοεισελθόντα Μάντζη, «έγραψε» το 2-1.

Ο Ανέστης κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι, σταματώντας το σουτ του Κάνιας στο 68΄, αλλά παρά την πίεσή τους στα τελευταία λεπτά, τα «καναρίνια» δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης. Αντίθετα, ο Μάντζης στο 86΄ σημείωσε με κεφαλιά το έκτο προσωπικό τέρμα του στα play out, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού, η είσοδος στα τελευταία λεπτά του Γιώργου Λιάβα, ο οποίος επέστρεψε στα γήπεδα μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο (είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις αρχές του 2021).

Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)

Κίτρινες: Ρομαό, Βαλεριάνος - Νταγκό, Φλόρες

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χριστοδούλης, Ντάλσιο, Βαλεριάνος (90΄ Κιάκος), Τσιγκρίνσκι, Πογκοσιάν (61΄ Μάντζης), Μύγας (90΄ Γκοτσούλιας), Σάντσες, Ρομαό, Τουράμ (84΄ Πλατέλλας), Κάνιας, Λένις (90΄ Καμπράλ)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον (88΄ Μπακαδήμας), Κορνέλιους, Περέιρα, Φλόρες (84΄ Λιάβας), Αντούνες, Ντουάρτε (84΄ Μπελεβώνης), Μόρσεϊ (89΄ Μπαρμπόσα), Νταγκό (46΄ Καρέλης), Βέργος

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Κοζάνη: γιατροί επανέφεραν στην ζωή 13χρονο επιβάτη μηχανής (εικόνες)

Ζαχάρω: βρέφος λίγων εβδομάδων πέθανε στην αγκαλιά των γονιών του

Αθήνα: Αυτοκτονία έφηβου - Πρόκληση στο TikTok η αιτία;