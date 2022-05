Πολιτική

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρας: Θα ξαναφέρουμε ελπίδα και δικαιοσύνη στην πατρίδα μας

Πόσοι ήταν οι πολίτες που συμμετείχαν στην εσωκομματική διαδικασία. Εξαψήφιος ο αριθμός των νέων μελών που εντάχθηκαν στο κόμμα, για να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου.

Εμφανώς ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των πολιτών στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εμφανίστηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών, σήμερα είναι βέβαιο ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αποφασίσει να στήσει κάλπες ο κ. Μητσοτάκης», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έξω από τα γραφεία του κόμματος, σε δήλωση του για τα αποτελέσματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι «αυτή είναι η δέσμευση της νέας συλλογικής μας ηγεσίας. Αυτή είναι η προσωπική μου δέσμευση. Με ενότητα και συναίσθηση της βαριάς ευθύνης, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τη νέα νίκη του λαού μας. Για να ξαναφέρουμε την ελπίδα και τη δικαιοσύνη στη πατρίδα μας».

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας δήλωσε «σήμερα κάναμε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα αποφασιστικό βήμα για να ξαναφέρουμε την ελπίδα πίσω στον τόπο μας, στην πατρίδα μας και το έχει ανάγκη Το βράδυ των εκλογών της "γλυκιάς ήττας" του 2019 -γιατί πήραμε 32% του ελληνικού λαού-, είχα μιλήσει τότε ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό που μας δίνει ο δημοκρατικός κόσμος της πατρίδας μας, ήταν μια εντολή για εμάς, μια εντολή μετασχηματισμού, μια εντολή να αντιστοιχηθεί ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ των 30.000 μελών τότε με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ των δεκάδων χιλιάδων προοδευτικών πολιτών που μας στήριζαν και μας στηρίζουν».

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για πρωτοφανή συμμετοχή στην κάλπη για την ανάδειξη συλλογικής ηγεσίας, «με την ένταξη πάνω από 110.000 νέων μελών στις γραμμές μας».

Χαρακτηριστικά ανέφερε «σήμερα κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση. Και κάναμε αυτό το αποφασιστικό βήμα χάρη στην πρωτοφανή συμμετοχή των μελών μας, νέων και παλιών, 150.000 και πλέον πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες για να στείλουν πίσω το λογαριασμό, με την πρωτοφανή συμμετοχή στην κάλπη για την ανάδειξη της συλλογικής μας ηγεσίας, με την ένταξη πάνω από 110.000 νέων μελών στις γραμμές μας».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «με 172.000 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη στις οργανώσεις του κόμματος και της Νεολαίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι πια ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα πιο μαζικό, λαϊκό, νεανικό, σύγχρονο και ριζοσπαστικό. Μα πάνω από όλα ένα κόμμα των μελών του. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας που σήμερα άπλωσε τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, κάθε πόλη, κάθε γωνιά της υπαίθρου, κάθε κοινωνική ομάδα. Γίναμε σήμερα το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας κι ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική επιτυχία», για να σημειώσει ότι «αυτό μετατρέπει την ελπίδα σε ισχυρή δύναμη αλλαγής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην διαδικασία, μα «πάνω απ' όλα τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες, παλιά και νέα μέλη μας, που προσήλθαν στις κάλπες και έστειλαν πίσω το λογαριασμό αλλά και με τίμησαν προσωπικά με την εμπιστοσύνη τους. Αισθάνομαι βαριά αυτή την ευθύνη».

Καταληκτικά ο κ. Τσίπρας είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ των 30.000 μελών τότε κέρδισε τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών σήμερα είναι βέβαιο ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αποφασίσει να στήσει κάλπες ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή είναι η δέσμευση της νέας συλλογικής μας ηγεσίας. Αυτή είναι η προσωπική μου δέσμευση. Με ενότητα και συναίσθηση της βαριάς ευθύνης, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τη νέα νίκη του λαού μας. Για να ξαναφέρουμε την ελπίδα και τη δικαιοσύνη στη πατρίδα μας».

«Καλή δύναμη και καλούς αγώνες, γιατί τώρα ξεκινάει ένας νέος μεγάλος και νικηφόρος γύρος για όλους μας», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Εν τω μεταξύ, σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Ηλίας Νικολακόπουλος, αναφέρει τα εξής:

«Η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έληξε στις 21.00 η ώρα ακριβώς. Δώσαμε μια ώρα παράταση. Μπορεί να συνεχιστεί όπως λέει η εκλογική νομοθεσία μόνο στα τμήματα όπου υπάρχουν ουρές που περιμένουν να ψηφίσουν. Η συμμετοχή στην εκλογή του προέδρου, που ήταν ένα βασικό πολιτικό διακύβευμα, διεξήχθη πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε τον ακριβή αριθμό των ψηφισάντων, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει χειρόγραφη καταγραφή των προσερχομένων. Υπολογίζουμε πάντως ότι ο αριθμός αυτός προσεγγίζει, μπορεί και να υπερβεί τις 150.000. Ακριβή αριθμό θα μπορούμε να δώσουμε μετά από μία, μιάμιση ώρα περίπου, όπου ενδεχομένως να μπορούμε να δώσουμε και μία εκτίμηση για το αποτέλεσμα της κάλπης του προέδρου, υπέρ ή λευκά.

Η ψηφοφορία για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αφορούσε ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο εκλογικό σώμα, όσους ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 21 Μαρτίου του 2022. Και προφανώς για τα αποτελέσματα της Κεντρικής Επιτροπής θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι αύριο, πιθανόν νωρίς το απόγευμα, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, με μεγάλο ψηφοδέλτιο και με πολλούς υποψήφιους η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης είναι μακρόσυρτη διαδικασία.

Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίον διεξήχθη η ψηφοφορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και μικροπροβλήματα. Λογικό είναι σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία να αντιμετωπίζονται. Το ουσιαστικό όμως είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα, σχεδόν όλα, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία, έστω κι αν αυτό προκάλεσε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Παράλληλα οργανώθηκε και μια διαδικτυακή ψηφοφορία για ορισμένες διατάξεις του Καταστατικού, οι οποίες είχαν μείνει εκκρεμείς στη διάρκεια του συνεδρίου. Και τα αποτελέσματα αυτά έχουν ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθούν αύριο, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι αφορά το ευρύτερο κοινό».

