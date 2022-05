Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε ότι του σέρβιραν χλωρίνη αντί για νερό

Ο άνδρας όπως είπε πήγε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία συνέλαβαν ένα άτομο.



Εντύπωση προκαλεί καταγγελία στην αστυνομία από άντρα που βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκης και όπως υποστηρίζει το βράδυ του Σαββάτου, του σέρβιραν χλωρίνη αντί για νερό, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 43χρονου, μόλις ήπιε από το ποτήρι όπου πίστευε πως υπήρχε νερό, ένιωσε έντονο καύσιμο και αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους.



Ο 43χρονος προχώρησε σε καταγγελία στο Α.Τ. Λευκού Πύργου για το περιστατικό με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο προσωρινά υπεύθυνος του κέντρου διασκέδασης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

