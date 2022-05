Οικονομία

Future of Retail 2022: Το μεγάλο Συνέδριο της ΕΣΕΕ για το λιανικό εμπόριο με ορίζοντα το 2040

Το Συνέδριο της ΕΣΕΕ διεξάγεται εν μέσω μιας περιόδου με ραγδαίες εξελίξεις και ανατροπές στον χώρο του λιανεμπορίου.

Το Future of Retail 2022 λαμβάνει χώρα στις 27-29 Μαΐου 2022, στο ξενοδοχείο Intercontinental, σε μια χρονική στιγμή όπου οι αλλαγές στο λιανικό εμπόριο φαίνεται να είναι καταιγιστικές. Η πανδημία του Covid-19 και o περιορισμός στις μετακινήσεις επιτάχυναν τον ήδη διαφαινόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, επιφέροντας τεκτονικές αλλαγές στον τομέα του λιανικού εμπορίου, καθώς επιτάχυνε τις μέγα-τάσεις (mega-trends), οι οποίες επωάζονταν για καιρό στη μήτρα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Στην Ελλάδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο μεγεθύνθηκε σημαντικά (αύξηση περίπου 25%, στον ΔΚΕ, το 2020), ενώ η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την πανδημία, αναδεικνύει, τη σημασία της βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμα και στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, περιλαμβάνει την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως είναι ο αυτοματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων κ.ά. Ο δε πράσινος μετασχηματισμός, που είναι σε παράλληλη εξέλιξη, αναφέρεται στα διάφορα πεδία της αλυσίδας αξίας, από την ενεργειακή αναβάθμιση των εμπορικών επιχειρήσεων έως μια γενικότερη οικολογική στροφή των καταναλωτών, η οποία επηρεάζει τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση προϊόντων. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν καταλυτικά το πεδίο της εργασίας, υπαγορεύοντας νέες στρατηγικές σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στις εμπορικές επιχειρήσεις (επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, καθώς και εμφάνιση νέων επαγγελμάτων).

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλότητες των μετασχηματισμών, τις οποίες υφίσταται ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, Future of Retail 2022 επιχειρεί, εν μέσω της διττής κρίσης (πανδημικής και ενεργειακής), να χαρτογραφήσει και να οριοθετήσει το νέο περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, σκιαγραφώντας την ανάγκη της σύνδεσης των ερευνητικών ιδρυμάτων και των εμπορικών επιχειρήσεων, και αναδεικνύοντας, παράλληλα, την αναγκαιότητα του ευρύτερου μετασχηματισμού των εμπορικών επιχειρήσεων.

Οι πιο σημαντικές θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν τις εργασίες του Future of Retail 2022 είναι:

Η μόδα την εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής της

Τα πολυκαταστήματα στο κέντρο των πόλεων

Έξυπνες πόλεις και εμπόριο

Η βιομηχανία της μόδας μετά την πανδημία

Το ηλεκτρονικό εμπόριο και καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες που αλλάζουν το εμπόριο

Μεταμορφώνοντας τα καταστήματα μέσα από την τεχνολογία

Εμπόριο και Βιωσιμότητα

Έξυπνες Συναλλαγές & Νέες Τάσεις στις Πληρωμές

Η τεχνητή νοημοσύνη στο λιανικό εμπόριο

Το αποτύπωμα του τουρισμού στο λιανικό εμπόριο

Η επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία και τις επιχειρήσεις

«Retail Innovation Lab» της ΕΣΕΕ – Οι καινοτομίες που θα δούμε στο μεγάλο Future of Retail 2022

Το Retail Innovation Lab, που οργανώνεται στο πλαίσιο του Future of Retail 2022 αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ να παρουσιάσει όλες τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες και εφαρμογές για το λιανικό εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δίπλα από το χώρο του συνεδρίου, θα παρουσιαστούν, οι εν λειτουργία στον κλάδο του εμπορίου, καινοτομίες όπως: ψηφιακά ράφια, ψηφιακό τραπέζι, ψηφιακό δοκιμαστήριο, τεχνολογίες «pay as you go», ολογραφικές προβολές προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες από ελληνικές startups που απευθύνονται στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Σε έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιακό κόσμο, σε έναν κόσμο που η ανάγκη για την χρήση της τεχνολογίας είναι πλέον απαραίτητη, το φυσικό κατάστημα αλλάζει. Αξιοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό υιοθετεί νέες εφαρμογές της τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ο αυτοματισμός, η μηχανική μάθηση, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων, η ανάπτυξη εφαρμογών, οι αλγόριθμοι και άλλα. Στόχος της χρήσης όλων αυτών των τεχνολογικών εργαλείων, είναι η μέγιστη εμπειρία των πελατών και η μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού για κάθε είδους πελάτη.

Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), θα παρουσιάσει τον ψηφιακό, έξυπνο καθρέφτη. Η εταιρεία Κωτσόβολος θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην βάση των ψηφιακών εφαρμογών και στον τρόπο που μπορεί να στηθεί ένα κατάστημα σήμερα. Η εταιρεία Skroutz.gr, από τις πιο καταξιωμένες στον χώρο του ψηφιακού εμπορίου και της διανομής, θα αναλύσει την εμπειρία της.

Στα ψηφιακά ράφια θα εκτίθενται τα ολογράμματα προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά πλέον σε ψηφιακή μορφή με την συμμετοχή πραγματικών εμπορικών καταστημάτων.

To Retail Innovation Lab της ΕΣΕΕ προσκαλεί από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Intercontinental όλους τους εμπόρους, αλλά και ανθρώπους από τον κόσμο του εμπορίου, της τέχνης, του σχεδιασμού και της τεχνολογίας να παρευρεθούν για να γνωρίσουν από κοντά όλες τις διαθέσιμες ψηφιακές καινοτομίες, που μπορούν να μετατρέψουν τον κλάδο του Retailing σε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.

