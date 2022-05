Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: η ώρα της κρίσης

Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Κάρολαϊν από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στα Γλυκά Νερά.

Η στιγμή που θα ακούσει την ετυμηγορία των δικαστών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για όσα έκανε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 σε βάρος της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς και του κουταβιού που είχαν υιοθετήσει, αλλά και για όσα επιχείρησε να εμφανίσει μετά το φρικτό «έγκλημα στα Γλυκά Νερά», έρχεται σήμερα μετά το μεσημέρι για τον 34χρονο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Η σημερινή δικάσιμος θα είναι αυτή που, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικαστηρίου, θα ρίξει την αυλαία για το έγκλημα που συγκίνησε χιλιάδες πολίτες εντός και εκτός της χώρας καθώς αρχικά ο ίδιος ο δράστης το εμφάνισε ως μία άγρια ληστεία, για να αποδειχθεί 37 μέρες μετά με την σύλληψη και ομολογία του πιλότου, ότι επρόκειτο για μια δολοφονία.

Η μέρα για τον κατηγορούμενο θα ξεκινήσει με την αγόρευση της Εισαγγελέως Έδρας, η οποία κατά την προηγούμενη δικάσιμο, με την 10ωρη απολογία του 34χρονου, έδειξε πως έχει συγκεκριμένη θέση για όσα έγιναν στο σπίτι του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά, πριν έναν χρόνο αλλά και για τον ίδιο τον δράστη του εγκλήματος που μετέφερε την 11 μηνών κόρη του πλάι στο άψυχο σώμα της μητέρας της. «Βλέπατε να πεθαίνει η γυναίκα της ζωής σας, όπως λέτε και δεν κάνατε πίσω» του είπε κατά την απολογία του η Εισαγγελέας αναφερόμενη στο εξάλεπτο που πέρασε μέχρι να καταλήξει η Καρολάιν στερημένη από αναπνοή, καθώς ο 34χρονος της πίεζε το κεφάλι με το μαξιλάρι. «Βλέπω μια πρόθεση να τελέσετε φόνο και να την πιάσετε στον ύπνο. Για αυτό και αφήσατε κάτω το παιδί» του είπε λίγο μετά.

Το δικαστήριο έχει δηλώσει πως πρόθεση της Έδρας είναι η δίκη να ολοκληρωθεί αύριο με την απόφαση για τον πιλότο που απολογούμενος επιχείρησε να ανατρέψει την παραδοχή της κατηγορίας ότι έδρασε με ψυχραιμία και να πείσει πως ο ασφυκτικός θάνατος της 20χρονης γυναίκας, που ερωτεύτηκε μερικά χρόνια πριν, ήταν μία «στιγμή που θόλωσε το μυαλό» του εξαιτίας της επιθετικής συμπεριφοράς του θύματος.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μετά το μεσημέρι, όπως εκτιμάται, θα ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή του. Καθώς έχει ομολογήσει το έγκλημα από τον περασμένο Ιούνιο, αυτό που ίσως ευελπιστεί είναι να ακούσει πως κρίνεται ένοχος για την ανθρωποκτονία της Καρολάιν βρισκόμενος σε βρασμό ψυχικής ορμής, συνθήκη που θα μπορούσε να τον απομακρύνει από την ισόβια κάθειρξη που επικρέμεται πάνω του. Τον βαραίνει επίσης και ακόμη ένα κακούργημα, αυτό της θανάτωσης της σκυλίτσας Ρόξυ με ανώτατη προβλεπόμενη ποινή τα 10 έτη κάθειρξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απόφαση που αναμένει εναγωνίως, τόσο ο κατηγορούμενος, όσο όμως και η οικογένεια της 20χρονης, η απόφαση δηλαδή επί της ποινής που θα επιβληθεί στον 34χρονο, θα ανακοινωθεί αργά το απόγευμα ή το βράδυ.

Στο δικαστήριο δεν θέλησαν να βρεθούν ούτε οι γονείς του θύματος, ούτε όμως και οι γονείς του ίδιου του κατηγορούμενου, οι οποίοι έχουν ρίξει το βάρος τους στη συχνή επικοινωνία με την μικρή εγγονή τους, την επιμέλεια της οποίας έχουν οι γονείς της Καρολάιν.

Η οικογένεια της Καρολάιν παρίσταται στο δικαστήριο δια του συνηγόρου της. Η μητέρα της 20χρονης, όπως κατέθεσε φίλη της, δεν θέλησε να βρεθεί απέναντι στον άνθρωπο που σκότωσε την κόρη της και εν συνεχεία έκλαιγε και πενθούσε την απώλεια, μαζί της. Είναι οργισμένη μαζί του και θέλησε να μην επιβαρύνει την ψυχική της κατάσταση καθώς δεν θέλει να επιβαρυνθεί και η εγγονή της από τον πόνο και τον θυμό που νιώθει για τον γαμπρό της που σύμφωνα με την κατάθεση της φίλης της, «την έβαλε να πληρώσει το φέρετρο της Καρολάιν».

