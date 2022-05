Οικονομία

Κίνα: Κλυδωνισμοί στην Οικονομία

Κατάρρευσαν οι πωλήσεις στη Λιανική και απογειώθηκε η ανεργία

Οι πωλήσεις λιανικής στην Κίνα υπέστησαν τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και δυο χρόνια, ενώ η ανεργία αυξήθηκε απότομα, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, εν μέσω της έξαρσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Τον περασμένο μήνα τέθηκε σε lockdown η Σαγκάη, η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας με 25 εκατομμύρια κατοίκους. Δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο γενική άρση των περιορισμών.

Βασικός δείκτης των δαπανών των νοικοκυριών, οι πωλήσεις λιανικής υποχώρησαν τον Απρίλιο κατά 11,1% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η κινεζική εθνική στατιστική υπηρεσία.

Επρόκειτο για τον δεύτερο συναπτό μήνα που ο δείκτης σημείωσε πτώση (–3,5% τον Μάρτιο).

Στο μεταξύ ο δείκτης της ανεργίας, ο οποίος παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση, έφθασε το 6,1% τον Απρίλιο. Το επίπεδό της πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ, που είναι το 6,2% που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2020, στο απόγειο του πρώτου κύματος της πανδημίας.

Ο δείκτης αυτός σκιαγραφεί ωστόσο ατελή πίνακα της συγκυρίας: στην Κίνα, ο δείκτης της ανεργίας αφορά μόνο τους κατοίκους των πόλεων, εξαιρεί τα δεκάδες εκατομμύρια μετανάστες εργαζόμενους, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και σε μόνιμη επισφάλεια.

Το Πεκίνο έχει ορίσει τον στόχο να δημιουργηθούν φέτος 11 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με το 2021 (12,69 εκατ.).

Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε τον Απρίλιο πτώση 2,9% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκε κατά 5% τον Μάρτιο.

