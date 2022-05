Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Συνεχίζεται η δίκη με την κατάθεση της δεύτερης καταγγέλλουσας

Η δεύτερη καταγγέλλουσα σε αντίθεση με τις δυο άλλες, θα καταθέσει με ανοιχτές τις πόρτες του δικαστηρίου.

Ολοκληρώνεται, πιθανότατα σήμερα, η κατάθεση, ενώπιον του ΜΟΔ, της πρώτης καταγγέλλουσας για άγρια σεξουαλική βία που υπέστη από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Πέτρο Φιλιππίδη, η οποία καταθέτει μετά από αίτημα της, χωρίς δημοσιότητα.

Η δίκη του διακεκριμένου ηθοποιού, που ξεκίνησε τον Μάρτιο, αναμένεται σήμερα να συνεχιστεί, εφόσον ολοκληρωθεί η πρώτη κατάθεση, με δημοσιότητα καθώς η δεύτερη συνάδελφος τού κατηγορούμενου έχει δηλώσει πως επιθυμεί να καταθέσει με ανοικτές τις πόρτες του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη κατάθεση και έρθει η σειρά της τρίτης καταγγέλλουσας να ανέβει στο βήμα του μάρτυρα, το δικαστήριο και πάλι θα κλείσει τις πόρτες για το κοινό καθώς και αυτή η ηθοποιός έχει ζητήσει διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών για την κατάθεση της.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης, προσωρινά κρατούμενος από τον περασμένο Ιούλιο, δικάζεται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, πράξεις για τις οποίες τον κατήγγειλαν τρεις συνάδελφοι του που κατέθεσαν στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας ότι ο καλλιτέχνης εκμεταλλεύτηκε την θέση ισχύος που είχε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και θιασάρχης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του, ο ηθοποιός φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Σε δύο από τις περιπτώσεις οι πράξεις τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του, όπου για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι του, ενώ στην τρίτη περίπτωση επιχείρησε να βιάσει την ηθοποιό μέσα στο αυτοκίνητο του, μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι καταγγέλλουσες έχουν στόχο την προσωπική τους προβολή δια της συκοφάντησής του.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου επιφανούς ηθοποιού είχε αντιταχθεί στο αίτημα των δύο ηθοποιών να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών, πλην όμως το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα τους.

Σύμφωνα με το δικηγόρου του, κ. Δημητρακόπουλο "η ψυχολογική και βιολογική του κατάσταση είναι πάρα πολύ πεσμένη" ενώ ο ίδιος ο Πέτρος Φιλιππίδης του είπε "αντέχω ακόμα, προτιμώ να πεθάνω παρά να μην αποδειχθεί η αθωότητά μου".

