Ρόδος: Ταξί συγκρούστηκε με κοπάδι αιγοπροβάτων

Τρία ζώα σκοτώθηκαν. Κυκλοφοριακό χάος και έντονες αντιδράσεις των κατοίκων.

Με κοπάδι αιγοπροβάτων συγκρούστηκε χθες Κυριακή, ένα ταξί στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου.

Τρία από αυτά σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση, ενώ αμέσως μετά και για μία τουλάχιστον ώρα δημιουργήθηκε κυκλφοριακό χάος.

Διερχόμενοι οδηγοί, λίγο πριν να γίνει το ατύχημα, είχαν κινδυνεύσει εξίσου, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν το κοπάδι που είχε εισβάλει στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου.

Παρόμοια προβλήματα, με την εισβολή μεμονομένων ζώων ή κοπαδιών επί κεντρικών οδικών αρτηριών, καταγράφονται σε ολόκληρο το νησί εδώ και 20 περίπου χρόνια, προκαλώντας την αγανάκτηση των κατοίκων που καθημερινά μπαίνουν σε κίνδυνο οι ζωές τους.

