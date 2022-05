Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Γιοβάνοβιτς: θέλουν ανανέωση συνεργασίας οι "Πράσινοι"

Ανεξάρτητα με την έκβαση της φετινής σεζόν, ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο για τη νέα σεζόν.

Ανεξαρτήτως της κατάληξης που θα έχει η εφετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ το προσεχές Σάββατο (21/5), οι κεντρικές αποφάσεις για την προετοιμασία της επόμενης μέρας στο "τριφύλλι" έχουν ήδη παρθεί, με πρώτη όλων την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είναι πια προ των πυλών.

Ο Σέρβος τεχνικός, στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έφερε εις πέρας και τους τρεις στόχους που είχαν τεθεί από την ηγεσία της "πράσινης" ΠΑΕ κι εν προκειμένω απ' τον Γιάννη Αλαφούζο, στην καταληκτική συνάντηση που είχαν τον Μάιο του 2021, λίγο πριν αναλάβει κι επίσημα τη θέση:

1.Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα Κύπελλα Ευρώπης έπειτα από μία πολύ δύσκολη πενταετία και μάλιστα με πολύ εμφατικό τρόπο, καθώς "τρέχει" ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί στα play off (5 νίκες, 4 ισοπαλίες), καλύπτοντας το χάντικαπ με το οποίο μπήκε στους αγώνες κατάταξης στις αρχές Μαρτίου απέναντι σε ΠΑΟΚ (-9), ΑΕΚ (-4) και Άρη (-2).

2.Οδήγησε τον Παναθηναϊκό "όσο το δυνατόν ψηλότερα στο Κύπελλο Ελλάδας" (όπως του είχε ζητηθεί σ' εκείνες τις συζητήσεις), φτάνοντας ως τον τελικό με τον ΠΑΟΚ και πλέον έχει μία μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο εγχώριο τίτλο για το "τριφύλλι", έπειτα από 8 χρόνια "ανομβρίας".

3.Δημιούργησε από το "μηδέν" (κι ακόμη πιο... κάτω) μία ομάδα η οποία είναι πλέον απόλυτα ανταγωνιστική προς όλους τους υπόλοιπους "μεγάλους", εξελίσσεται και βελτιώνεται καθημερινά και δείχνει ικανή να διεκδικήσει βήμα με το βήμα τη θέση της στον εγχώριο ανταγωνισμό. Όπως αρμόζει στο μέγεθος μίας ομάδας σαν τον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο τεχνικό και τους παίκτες του να "κερδίζουν" ξανά και τον κόσμο του "τριφυλλιού" που γέμιζε διαρκώς το γήπεδο τους τελευταίους μήνες.

Η κεντρική απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν πάρθηκε μετά το μεγάλο "διπλό" επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο την περασμένη Τετάρτη (11/5) ή μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της ευρώ-επιστροφής του Παναθηναϊκού στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου (14/5) με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν απόλυτα ικανοποιημένος απ' όλα όσα είχε δείξει ο 59χρονος τεχνικός κατά τη διάρκεια της χρονιάς και είχε ξεκαθαρίσει μέσα του, πως αυτός θα ήταν ο προπονητής που θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό (και) στην επόμενη μέρα, συνεχίζοντας το έργο και το πρότζεκτ που ξεκίνησαν μαζί πριν από 12 μήνες. Απλώς, όλα όσα έγιναν την τελευταία εβδομάδα λειτούργησαν ακόμη πιο ενισχυτικά κι έβαλαν το... νερό στ' αυλάκι.

Ο Γιοβάνοβιτς απ' την πλευρά του είχε ζητήσει να μην "ανοίξει" το θέμα του νέου συμβολαίου του, εν μέσω της άκρως ψυχοφθόρας και δύσκολης σειράς των play off, αλλά σίγουρα εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί και προετοιμάζει ήδη (και) τη νέα χρονιά, σαν να έχει "κλειδώσει" ήδη το θέμα της παραμονής του. Ξεκινώντας -παράλληλα με το αγωνιστικό- και το θέμα του σχεδιασμού της επόμενης σεζόν.

Οι τελικές συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα γίνουν λίαν συντόμως. Με λιγότερη πίεση, αφού πλέον επιτεύχθηκε ο πρώτος μεγάλος στόχος της χρονιάς (η επιστροφή στην Ευρώπη), αλλά με πολύ θετική "αύρα". Η λογική υπαγορεύει πως η κουβέντα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απ' τη Δευτέρα (23/5) κι έπειτα, όμως δεν αποκλείεται να γίνει και λίγο νωρίτερα.

Αυτό που μοιάζει πλέον ξεκάθαρο και δεδομένο είναι πως ο Παναθηναϊκός και ο Γιοβάνοβιτς θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί. Πιθανότατα με διετές συμβόλαιο αυτή τη φορά (ήτοι έως το καλοκαίρι του 2024), καθότι η πρόθεση της ιδιοκτησίας του Παναθηναϊκού είναι να στηριχθεί σε ακόμα πιο στέρεες βάσεις το όλο πρότζεκτ, προκειμένου να οδηγήσει ο Σέρβος τεχνικός το "τριφύλλι" στο επόμενο επίπεδο.

