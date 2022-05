Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: 2 ετών κοριτσάκι κατάπιε χλωρίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠαΓΝΗ το κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών το οποίο κατανάλωσε υγρό καθαρισμού κουζίνας.

Το παιδί βρήκε ένα σπρέι καθαρισμού για φούρνους το οποίο και εισέπνευσε με αποτέλεσμα να παρουσιάσει δύσπνοια και να μεταφερθεί αμέσως στο Βενιζέλειο νοσοκομείο το οποίο και εφημέρευε.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι γιατροί το διασωλήνωσαν και το μετέφεραν στη ΜΕΘ Παιδων του ΠαΓΝΗ.

Το παιδί σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι έχει οίδημα στο λάρυγγα και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου το μεσημέρι της Κυριακής.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Δευτέρα

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 174 σημεία