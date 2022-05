Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λέων: η εκταφή της Τζωρτζίνας θα δείξει αν βασανίστηκε (βίντεο)

Τι ανέφερε για την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας και την εκταφή της Τζωρτζίνας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γηγόρης Λέων, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες όσον αφορά την υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα που έχασαν τη ζωή τους αιφνιδιαστικά, ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και τον Γιώργο Παπαδάκη, το πρωί της Δευτέρας.

Μετά την ιατροδικαστική έκθεση που "δείχνει" πως η 9χρονη Τζωρτζίνα έχασε τη ζωή της από κεταμίνη, για τον θάνατο της οποίας κατηγορείται η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, η εκταφή της φαίνεται πως θα ρίξει ακόμη περισσότερο φως στην υπόθεση του θανάτου της.

Όσον αφορά το γιατί έχει καθυστερήσει η εκταφη του κοριτσιού, ο Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως "οι ιατροδικαστές έχουμε μία συγκεκριμένη γνώση που πηγάζει από τα Πανεπιστήμια" και δήλωσε πως "η εκταφή της Τζωρτζίνας, θα μπορούσε να γίνει σε έναν χρόνο, μαζί με το τάμπλετ, να παίρναμε και τρίχες και τον βηματοδότη, το κοριτσάκι να μην ταλαιπωρείται."

Στο αν η εκταφή θα φέρει και άλλα αποφεικτικά στοιχεία στην επιφάνεια, ο ιατροδικαστής τόνισε: "Πρώτα από όλα η υπόθεση έχει δέσει ως προς την αιτία θανάτου, είναι η υπερβολική δόση κεταμίνης. Θα γνωρίζουμε ουσιαστικά τι έχει περάσει η κοπελίτσα, μέχρι τον θάνατό της."

Ακόμη είπε πως για την κλινική εικόνα της με τις κρίσεις ο "συνδυασμός, ανάλυσης τριχών, των μαρτυριών των γιατρών και των εγγράφων από το νοσοκομείο, θα μας δώσουν πολύτιμα συμπεράσματα για το τι έχει συμβεί στα επεισόδια. "

Τέλος τόνισε πως προφανως, "αν αποδειχθεί πως το παιδί βασανιζόταν θα έχει και η υπόθεση μία περεταίρω διάσταση."

