Σαλαμίνα: επιτέθηκαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ

Τι αναφέρει για το περιστατικό το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Σαλαμίνα, με πρωταγωνιστές κατοίκους που επιτέθηκαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια διάσωσης από το ΕΚΑΒ, κάτοικοι της περιοχής, επιτέθηκαν στους διασώστες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μέλους του πληρώματος.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ καταγγέλει πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και σήμερα, καθώς ο δράστης έχει οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ έχουν εξαγγείλει ότι θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από τα δικαστήρια στον Πειραιά και στάση εργασίας, από τις 07:00 – 10:00 το πρωί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση δεν έχουν διερευνηθεί με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Χαρακτηριστικά τονίζει το Σωματείο, σύμφωνα με το Mega: «Αυτή η επίθεση έρχεται να προστεθεί στις συνεχιζόμενες επιθέσεις, προπηλακισμούς και απειλές σε συναδέλφους του ΕΚΑΒ. Είναι γνωστό ότι αποτελούμε θύματα απρόκλητων επιθέσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Για τον λόγο αυτό το σωματείο έχει κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αποτροπή τους».

Και συνεχιζει: «τα αναγκαία άμεσα μέτρα για την προστασία της ασφάλειάς μας» και «να δοθούν οι δέουσες εντολές-οδηγίες από την πολιτεία για την πρόληψη και αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, να υλοποιηθεί άμεσα η πρόταση νομοθετικών μέτρων για την πρόληψη της άσκησης βίας κατά υπαλλήλων του ΕΚΑΒ (Διασωστών και Ιατρών) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» καθώς και να υπάρξουν «αυστηρές ποινές για όσους προβαίνουν σε παρόμοιες ενέργειες εναντίον συναδέλφων μας».

