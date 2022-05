Κόσμος

ΝΑΤΟ - Εσθονία: Η ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας θα αυξήσει την ασφάλεια στη Βαλτική

Η Εσθονία εκτιμά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ αυξάνει την παρουσία του στην περιοχή της Βαλτικής, αλλά θα ήθελε οι χώρες μέλη να περάσουν και στην ενίσχυση της άμυνάς τους.

Η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα αυξήσει την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής, εκτίμησε η υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Έβα- Μαρία Λίιμετς.

«Όταν βλέπουμε ότι στη γειτονιά μας και άλλες δημοκρατικές χώρες ανήκουν στο ΝΑΤΟ, αυτό θα σημάνει ότι θα μπορούμε να κάνουμε ευρύτερα κοινά γυμνάσια και επιπλέον (…) (θα έχουμε) μεγαλύτερη αμυντική συνεργασία», επεσήμανε η Λίιμετς μιλώντας στο Βερολίνο, όπου το Σάββατο συναντήθηκε με τους ομολόγους της των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η Εσθονή υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει η Σουηδία, η Φινλανδία και η Τουρκία να ξεπεράσουν τις διαφορές τους ώστε οι σκανδιναβικές χώρες να ενταχθούν στη Βορειοανατολική Συμμαχία, ενώ πρόσθεσε ότι η ατμόσφαιρα στη σύνοδο του Βερολίνου ήταν πολύ υποστηρικτική.

«Είδαμε κάποιες διαφωνίες, αλλά και την επιθυμία των χωρών αυτών να τις ξεπεράσουν», υπογράμμισε η Λίιμετς.

«Αυτό θα σήμαινε να υπάρχει πιο ισχυρή παρουσία χερσαίων δυνάμεων, αλλά και (πιο ισχυρή) αεροπορική και ναυτική άμυνα», πρόσθεσε η υπουργός.

