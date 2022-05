Οικονομία

Γεωργιάδης: Έρχονται πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων για αισχροκέρδεια

Έχουν βρεθεί αρκετές παραβάσεις, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν πρόστιμα σε πρατήρια καύσιμων για αισχροκέρδεια», ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι έχουν βρεθεί αρκετές παραβάσεις.

Επεσήμανε ότι όποιος επιχειρήσει να βγάλει παραπάνω χρήματα, «θα του πάρουμε το κέρδος επί δυο».

Ανέφερε, επίσης, ότι οι έλεγχοι, από το διυλιστήριο μέχρι τον πρατηριούχο καύσιμων, θα ενταθούν ως προς το περιθώριο του κέρδους.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι όσο ανεβαίνει η διεθνής τιμή και πέφτει το ευρώ, τόσο ανεβαίνουν τα καύσιμα.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει παραδοσιακά υψηλούς φόρους στα καύσιμα και επί κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν περισσότερο, ενώ παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα έχει υψηλές τιμές, ωστόσο δεν είναι η ακριβότερη στην Ευρωζώνη αλλά βρίσκεται στην 4η-5η θέση.

Τέλος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε ορίζοντια μείωση αλλά στην επιδότηση με εισοδηματικά κριτήρια.

