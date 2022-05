Οικονομία

Σκρέκας για λογαριασμούς ρεύματος: Η επιστροφή 60% αφορά κι αυτούς που χρωστάνε

Τι είπε για την ρήτρα αναπροσαρμογής, το πόρισμα της ΡΑΕ για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και την επιδότηση αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας ενόψει και του καλοκαιριού με το κρίσιμο στοίχημα του τουρισμού, αλλά και να εξασφαλίσει προσιτές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές.

Σε ότι αφορά την επιστροφή χρημάτων για τις μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, σε ποσοστό 60%, ο κ. Σκρέκας ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς αυτό είναι το σκεπτικό να μπορέσουν να πληρώσουν με αυτά τα χρήματα που θα λάβουν.

Συμπλήρωσε δε πως δεν έχει σημασία σε ποιο όνομα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος, αρκεί να δηλωθεί το ρολόι της παροχής κι επίσης διαβεβαίωσε πως τα χρήματα της επιστροφής θα τα λάβουν και οι φοιτητές εφόσον η φοιτητική τους στέγη αποτελεί την κύρια κατοικία τους.

Ερωτηθείς για την ρήτρα αναπροσαρμογής, είπε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, στην ουσία και αναστέλλουν και καταργούν την ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς επιβάλλεται διπλό πλαφόν τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική τιμή.

Σε ότι αφορά το πόρισμα της ΡΑΕ για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, υπεραμύνθηκε της διαδικασίας και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που θα φορολογήσει τα υπερκέρδη και θα επιστρέψει τα χρήματα στους καταναλωτές.

Ο κ. Σκρέκας είπε επίσης ότι περισσότεροι από 750.000 δικαιούχοι έχουν υποβάλλει αίτηση για την επιδότηση καυσίμων και πρόσθεσε ότι αναζητείται τρόπος ώστε να λυθεί το πρόβλημα με αυτούς που επέλεξαν την άυλη κάρτα στο κινητό τους αλλά αυτό δεν υποστηρίζει την απαιτούμενη τεχνολογία, διαβεβαιώνοντας πως κανείς δεν θα τα χάσει και σύντομα θα τα λάβουν όλοι.

Σε ότι αφορά την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, είπε πως η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα αφορά κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες. Για την ένταξη στο πρόγραμμα που θα αφορά περίπου 300-350 χιλιάδες δικαιούχους δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά θα υπάρχει σειρά κατάταξης με μόρια που θα καθορίζονται από το εισόδημα, αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Η δε έκπτωση θα είναι μεταξύ 35-50% κι αυτή θα εξαρτάται από το εισόδημα τους.

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση με παρεμβάσεις σε όλα τα μέτωπα εξαντλεί τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας για να απαλύνει τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και το κύμα ακρίβειας, αλλά αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο 100%.

