Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τη μητέρα της Καρολάιν την αγαπάω πολύ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μέσω ανακοίνωσής του αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Η στιγμή που θα ακούσει την ετυμηγορία των δικαστών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για όσα έκανε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 σε βάρος της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς και του κουταβιού που είχαν υιοθετήσει, αλλά και για όσα επιχείρησε να εμφανίσει μετά το φρικτό «έγκλημα στα Γλυκά Νερά», έρχεται σήμερα μετά το μεσημέρι για τον 34χρονο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

O Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μέσω ανακοίνωσής του αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" ανέφερε πως "η λέξη "συγχώρευση είναι μικρή" ενώ σχετικά με την απολογία του είπε "αυτά που είπα είναι αυτά που ένιωθα για τη γυναίκα που αγαπούσα και ακόμα αγαπώ".

Και συνέχισε "από το δικαστήριο δεν περιμένω τίποτε άλλο παρά την τιμωρία μου".

Ενώ αναφέρθηκε και στη μητέρα της Καρολάιν, Σουζάνα "την αγαπάω πάρα πολύ και η λέξη "συγνώμη" είναι τόσο λίγη για το κακό που της έκανα".





Ειδήσεις σήμερα:

Αιτωλοακαρνανία: Γαλάζιος καρχαρίας... έκανε την εμφάνισή του (βίντεο)

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κιλκίς: Έκαναν παράνομες ανασκαφές στο δάσος