Ονδούρα: Συνελήφθη η αρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

Στην επιχείρηση των Αρχών σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά ο γιός της. Οι ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή 5 εκ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη της.

Οι αρχές της Ονδούρας συνέλαβαν χθες Κυριακή την Ερλίντα Μπομπαντίγια, η οποία φέρεται να είναι η επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα της κεντρικής Αμερικής και σε βάρος της εκκρεμούσε αίτημα της Ουάσιγκτον για τη σύλληψη και την έκδοσή της.

Η αστυνομία συνέλαβε την κυρία Μπομπαντίγια έπειτα από «σφοδρή σύγκρουση», κατά τη διάρκεια της οποίας ο γιος της Τίτο Μόντες σκοτώθηκε, ανέφερε μέσω Twitter ο αρχηγός της αστυνομίας της Ονδούρας, ο Γουστάβο Σάντσες Βελάσκες. Άλλοι τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον κ. Σάντσες Βελάσκες, ο οποίος δεν τους κατονόμασε, ούτε έδωσε άλλες λεπτομέρειες για την αστυνομική επιχείρηση.

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν την 62χρονη ότι είναι η επικεφαλής της ισχυρής συμμορίες Μόντες. Το καρτέλ αυτό φέρεται να εισάγει κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική και κατόπιν να την εξάγει στην αμερικανική επικράτεια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ουάσιγκτον προσέφερε αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη της ιδίας ή των γιών της Τίτο Μόντες και Χουάν Κάρλος Μόντες Μπομπαντίγια. Ο τελευταίος συνεχίζει να διαφεύγει τη σύλληψη.

Άλλος ένας από τους γιους της κυρίας Μπομπαντίγια, ο Νόε Μόντες Μπομπαντίγια, συνελήφθη το 2017 και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου του επιβλήθηκε ποινή 37 ετών κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.

Τον Απρίλιο, η Ονδούρα εξέδωσε στις ΗΠΑ τον πρώην πρόεδρο της χώρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες προκειμένου να δικαστεί για διακίνηση τεραστίων ποσοτήτων κοκαΐνης. Δήλωσε αθώος ενώπιον δικαστή.

Τη 10η Μαΐου, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας (2012-2013) Χουάν Κάρλος «Ελ Τίγκρε» Μπονίγια εκδόθηκε επίσης στις ΗΠΑ, όπου τον βαρύνουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών για λογαριασμό του πρώην προέδρου Ερνάντες.

Οι αρχές της Ονδούρας έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει στην έκδοση τουλάχιστον 30 πολιτών της χώρας στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστούν για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

