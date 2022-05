Life

“Rouk Zouk”: Εβδομάδα δεύτερης ευκαιρίας

Το χιούμορ, οι ατάκες και ο αυθορμητισμός συνεχίζονται στο πιο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την «Εβδομάδα 2ης Ευκαιρίας» να αρχίζει από… «Rouk Zouk»!

Η Ζέτα Μακρυπούλια, από σήμερα, Δευτέρα 16 Μαΐου, μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαΐου στις 15:00, υποδέχεται στο «ROUK ZOUK» ομάδες που ήρθαν, έπαιξαν, ήταν πολύ καλοί, μας χάρισαν ωραίες στιγμές, αλλά δεν κατάφεραν να συνεχίσουν.

Στην «Εβδομάδα 2ης Ευκαιρίας» επιστρέφουν, λοιπόν, αυτές οι ομάδες και το αποτέλεσμα θα είναι όπως πάντα… απολαυστικό!

Η ομάδα που θα κερδίσει, έχει την ευκαιρία να κάνει πέντε νίκες και γιατί όχι, να διεκδικήσει και μία θέση στο πρωτάθλημα.

