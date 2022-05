Κοινωνία

Δίκη Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Η πρόταση της Εισαγγελέως

"Καταπέλτης" η εισαγγελέας για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. «Κοίμισε το παιδί και ανέβηκε να σκοτώσει, θεία δίκη ότι δεν έβγαλε το ρολόι της Καρολάιν».

«Δικαιοσύνη θα αποδοθεί για αυτήν την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά δεν θα αποδοθεί ηθική δικαίωση στα θύματα που ζουν: την κόρη και την μητέρα της Καρολάιν», είπε η εισαγγελέας στην αγόρευση της που ολοκληρώθηκε πριν τις 11 το πρωί.

Η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με "πολύ μεγάλο Εγώ", ο οποίος «έχει την ανάγκη να είναι ο κυρίαρχος των πραγμάτων και όλες οι ενέργειες στρέφονται γύρω από το εγώ του» είπε.

Σύμφωνα με την Εισαγγελέα ίσως η αιτία του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά βρίσκεται σε αυτό το παθολογικό στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη, ο οποίος αρνήθηκε να κατανοήσει πως οι συνθήκες μεταβάλλονται

«Κατά τη διαδικασία της ωρίμανσής της η Καρολάιν εξέφρασε την ανάγκη να μεταβάλει τους όρους της ζωής της. Ίσως ο κατηγορούμενος να τη σκότωσε για αυτόν ακριβώς τον λόγο .. Γιατί δεν μπορούσε να την ελέγξει. Εξιδανίκευσε τη ζωή τους και δεν είχε την ευελιξία να καταλάβει ότι οι συνθήκες μεταβάλλονται» τόνισε.

Αναφερόμενη στην 20χρονη Καρολάιν η εισαγγελική λειτουργός υπογράμμισε πως από τα ημερολόγιά της, διαφαίνεται «ένας άνθρωπος που προβληματίζεται και αναζητά την χαρά, τη ζωή. Είναι συγκλονιστικό ότι η Καρολάιν αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Ασφυκτιά, όμως το τραγικό είναι ότι η Καρολάιν ήθελε να σώσει την οικογένεια της με κάθε τρόπο».

Όπως ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός από όλη τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου που ομολόγησε το έγκλημα του, απουσιάζει το στοιχείο της συντριβής. Εχω μια εικόνα ανθρώπου με λεπτές συγκινησιακές αντιδράσεις, αλλά όχι ενός ανθρώπου με συντριβή. Έχει επίγνωση της σκληρότητάς του…Θα περίμενα ο κατηγορούμενος να αναλάβει την ευθύνη όσων έγιναν και να σιωπήσει. Το πρόσωπο της Καρολάιν θα στοιχειώνει τη ζωή του. Η τιμωρία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ξεφεύγει από τα όρια της ανθρώπινης δικαιοσύνης, προκαλεί δέος. Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με το Θεό από τον οποίο ζήτησε συγνώμη» είπε στο κλείσιμο της αγόρευσης της.

Λίγο νωρίτερα αναφερόμενη στη θανάτωση της Ρόξυ, η εισαγγελέας τόνισε πως αμέσως μετά τον φόνο της Καρολάιν «ο κατηγορούμενος οργανώθηκε ταχύτατα και σκότωσε το σκυλάκι με αδιανόητη σκληρότητα».

Είπε, επίσης, πως το ζώο βασανίστηκε, όπως και η κοπέλα, για να σωθεί, χωρίς να τα καταφέρει. «Ήταν ένα πλάσμα σημαντικό για την Καρολάιν. Όσο κι αν λέει ο κατηγορούμενος ότι αγαπούσε το ζώο όπως η Καρολάιν, αυτό δεν μπορεί να γίνει πιστευτό. Ήταν ένα από τα ζητήματα που τον πρόδωσαν. Κανένας ληστής δεν χάνει χρόνο για να σκοτώσει έτσι τελετουργικά το σκυλί. Το κρέμασμα παρέπεμπε είτε σε Μαφία είτε στον ίδιο, δεν υπήρχε τρίτη λύση. Μας είπε εδώ πόσο αγαπούσε τα ζώα και κρέμασε την μικρή σκυλίτσα έτσι; Πρόκειται περί ακραίου κυνισμού ή σχάσης προσωπικότητας».

Η Εισαγγελέας πλην της ανθρωποκτονίας και της θανάτωσης του κουταβιού, ζήτησε την ενοχή του 34χρονου και για τα πλημμελήματα που του αποδίδονται για την ψευδή κατάθεση και την ψευδή καταμήνυση, αδικήματα που διέπραξε για να επιτύχει την συγκάλυψη των εγκλημάτων του.

«Κέρδισε 37 ημέρες} είπε η Εισαγγελέας και συνέχισε: «Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα εγκλήματα είναι ότι ο κατηγορούμενος υποτιμά τη νοημοσύνη των άλλων. Έφτιαξε ένα σκηνικό, άσκησε ασυλλόγιστη και υπέρμετρη βία προσπαθώντας να πείσει ότι οι άγριοι ληστές προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο στο θύμα επειδή αντιστάθηκε ενώ τους είχε δώσει χρήματα».

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις δικηγόρων.

