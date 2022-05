Κοινωνία

Κάτω Πατήσια - Αυτοκτονία έφηβου: συγκλονίζει ο προπονητής του

Φως στα αίτια της πράξης αυτής του ανήλικου αγοριού προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές. Τι αναφέρει για τον νεαρό ο προπονητής του.

Μυστήριο καλύπτει την αυτοχειρία ενός παιδιού μόλις 14 ετών, στο κέντρο της Αθήνας, την Παρασκευή.

Ο ανήλικος, που ήταν και αθλητής, έβαλε τέλος στην ζωή του μέσα στο σπίτι του. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς του, που τον βρήκαν απαγχονισμένο στο δωμάτιο του, αλλά και ο αδελφός του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Κολωνού, που ασχολούνται με την υπόθεση, αναμένεται να ερευνήσουν αρχικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ανηλίκου, αλλά και εάν ήταν ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να διαπιστώσουν εάν ο 14 χρόνος μπορεί να έχει επηρεαστεί από οποιονδήποτε για να βάλει τέλος στην ζωή του.

Το παιδί βρήκε απαγχονισμένο στο δωμάτιο του η μητέρα του, η οποία σε κατάσταση σοκ κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν το ανήλικο αγόρι σε αυτή τη πράξη. Σε εξελιξη βρίσκεται διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ και μετά από τις καταθέσεις γονιών -συμμαθητών, την ιατροδικαστική έκθεση αλλά και τα όσα προκύψουν από τις αναλύσεις στο κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή του, θα δοθούν και οι σχετικές απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμμετείχε το παιδί στο «Blackout Challenge», ή σε κάποιο παρόμοιο φονικό παιχνίδι, γνωστής πλατφόρμας των Μέσων Κοινωνικών Δικτύωσης.

Το «Blackout Challenge» ή αλλιώς «πρόκληση συσκότισης» είναι μια "δοκιμασία" στην οποία υποβάλλονται έφηβοι από όλο τον κόσμο προκαλώντας ασφυξία στον εαυτό τους, μέχρι να χάσουν προσωρινά τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια να ανεβάσουν τη στιγμή που τις ανακτούν ξανά, στη γνωστή πλατφόρμα.

Σημειώνεται ωστόσο πως μέχρι στιγμής στη χώρα μας, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά ή καταγγελία για τραυματισμό ή θάνατο από το εν λόγω ή κάποιο άλλο διαδικτυακό παιχνίδι.

Ο προπονητής της ομάδας του "Θησέα Κάτω Πατησίων" στο Παγκράτιο κ. Χαραλαμπής, μίλησε στο loutraki365.gr και ανέφερε χαρακτηριστικά για το αγόρι: "Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί ο Μάκης. Λίγες ώρες πριν το τραγικό περιστατικό, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν πολύ ευδιάθετος και μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ανυπομονούσε να πάει στο Λουτράκι, να δει τον αδερφό του να αγωνίζεται. Ήταν ένα αγαπητό παιδί και αληθινό "θηρίο" με ύψος περίπου 1,70 και πολύ μεγάλη μυική διάπλαση. Κανείς δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να του κάνει bullying. Λίγες ώρες μετά, έμαθα το περιστατικό. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το παιδί ήταν πάντα ευδιάθετο. Δεν αντιμετώπιζε κανενός είδους ψυχολογικά προβλήματα. Πιστεύω ότι αν είχε κάτι, θα μου το είχε πει. Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί κάθε εβδομάδα, καθώς και ο ίδιος ήταν αθλητής στην ομάδα μου..."

