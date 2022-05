Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία μαθητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία διερευνούν πλέον οι εισαγγελικές αρχές.

Το αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών στην υπόθεση του θανάτου 14χρονου αγοριού που βρέθηκε από τους γονείς του απαγχονισμένο στο δωμάτιο του στο διαμέρισμα της οικογένειας στα Κάτω Πατήσια.

Με παρέμβαση της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου ζητά τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την τραγική υπόθεση του ανήλικου αυτόχειρα. Ήδη δόθηκε εντολή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να διερευνήσει τα ηλεκτρονικά αρχεία του παιδιού, ώστε να διακριβωθεί αν η πράξη του αγοριού σχετίζεται με συμμετοχή του σε συγκεκριμένη "πρόκληση" που θέτει προσφιλής σε άτομα νεαρής ηλικίας πλατφόρμα, τα οποία καλούνται να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους.

Ο 12χρονος μαθητής βρέθηκε απαγχονισμένος από τη μητέρα του, την περασμένη Παρασκευή, 13 Μαΐου, μέσα στο δωμάτιο του σπιτιού του, στην περιοχή του Κολωνού, από την μητέρα του.

Η ΕΛ.ΑΣ διενεργεί έρευνα για το περιστατικό, ενώ παράλληλα εξετάζει το λάπτοπ και το κινητό τηλέφωνο του 12χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αθλητής του παγκράτιου.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κιλκίς: Έκαναν παράνομες ανασκαφές στο δάσος

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: η ώρα της κρίσης