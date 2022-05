Πολιτισμός

Αγία Σοφία: Δεκάδες μαθητές απήγγειλαν το Κοράνι

Συνεχίζουν την προκλητική στάση, χρησιμοποιώντας για ακόμη μία φορά την Αγία Σοφία οι Τούρκοι.

Θλιβερές είναι οι εικόνες που έρχονται στο φως τον τελευταίο καιρό μέσα από την Αγία Σοφία, μετά από επεναλαμβανόμενα επεισόδια εγκατάλειψης και βανδαλισμών.

Ακόμη μία πρόκληση λοιπόν, στο μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς, έρχεται από τη μεριά της Τουρκίας, με 35 μαθητές ιμάμ χατίπ να απαγγέλουν το Κοράνι, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.



Οι 35 μαθητές που ολοκλήρωσαν το λύκειο Ιμάμ Χαρίπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήραν τα διπλώματά τους σε τελετή μέσα στην Αγία Σοφία απαγγέλλοντας το Κοράνι.

Στη τελετή οι μαθητές του λυκείου ντυμένοι στα άσπρα απήγγειλαν αποσπάσματα από το Κοράνι το οποίο έμαθαν απ έξω, ενώ οι τουρίστες, τραβούσαν φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Ο διευθυντής του σχολείου δήλωσε πως «πραγματοποιούμε την τελετή σε ένα τόσο όμορφο μέρος».

