“Το Πρωινό” - Γαβαλάς: το εμβληματικό ακίνητο στην Κάντζα και η διεθνής αναγνώριση (βίντεο)

Τι ανέφερε ο αγαπημένος σχεδιαστής για τις εμβληματικές εγκαταστάσεις στην Κάντζα αλλά και για τη "μη - αναγνώριση" του στην Ελλάδα

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" ήταν το πρωί της Δευτέρας ο αγαπημένος Λάκης Γαβαλάς.

Ο αγαπημένος σχεδιαστής αναφέρθηκε στις εμβληματικές εγκαταστάσεις στην Κάντζα, οι οποίες στο παρελθόν στέγαζαν τα κεντρικά γραφεία της LAK της εταιρείας, οι οποίες άλλαξαν χέρια, με το ποσό της κατακύρωσης να ανέρχεται στα 9.000.001 εκατ. ευρώ ήτοι κατά 1 ευρώ μόλις παραπάνω σε σχέση με την τιμή εκκίνησης η οποία είχε οριστεί στα 9 εκατ. ευρώ. για το ακίνητο.

"Κανονικά η αξία του θα ήταν 3 φορές πάνω, ουσιαστικά δόθηκε "δώρο"" είπε χαρακτηριστικά ενώ ανέφερε "ακόμη χρωστάω, παρότι μου έχουν πάρει και πολλά ακίνητα που δεν ξέρετε".

"Κάνω πολλά πράγματ delete για αυτό και στα 70 μου είμαι καλα΄στη υγεία μου" δήλωσε.

Επανέλαβε και σε αυτή την τηλεοπτική του παρουσία πως υπήρχαν συνεργάτες στην εταιρεία του που τον έκλεβαν, πραγματοποιώντας πολλές οικονομικές "ατασθαλίες".

Δεν έκρυωε και την πικρία του για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα η μακρά του πορεία "στο εξωτερικό με αναγνωρίζουν, στην Hermes και τη Dior έχω ιδιαίτερη "μεταχείριση" , εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς και βλέπεις τη διαφορά".

